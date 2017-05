Vida de Chelsea Manning será contada no cinema

“XY Chelsea”, realizado por Tim Travers Hawkins, será centrado na adaptação de Chelsea Manning à liberdade após sete anos de prisão. A soldado vai contar a sua história num documentário com produção executiva de Laura Poitras, realizadora de “Citizenfour”

“Quando escrevi pela primeira vez à Chelsea, que estava na prisão militar do Kansas, ela não podia ser filmada e eu não podia comunicar com ela de outra forma que não fosse através de cartas”, explicou o realizador Tim Travers Hawkins em comunicado. Agora tudo mudou. A soldado foi libertada da prisão depois de ter cumprido sete anos de pena — por revelar milhares de documentos diplomáticos e militares norte-americanos à Wikileaks — e está pronta para contar a sua história.

“XY Chelsea”, anunciado durante a edição deste ano do Festival de Cinema de Cannes, vai centrar-se na adaptação de Chelsea Manning à vida em liberdade e à sua nova condição feminina. De acordo com a sua advogada, Nancy Hollander, a soldado de 29 anos está entusiasmada com a libertação, mas tem vindo a mostrar-se “ansiosa” com esta nova fase da sua vida, em que “vai finalmente poder viver como mulher que é”. Nascida Bradley Manning, a jovem afirmou durante o processo judicial que se sentia mulher desde a infância, e que por isso queria mudar de sexo e de nome.

O realizador Tim Travers Hawkins acompanha a defesa de Manning desde 2014, altura em que os advogados lutaram para que ela tivesse tratamento adequado para o transtorno de identidade de género, e nunca mais abandonou a história. No último ano, e depois de Chelsea ter tentado o suicídio, a maior parte dos 35 anos que lhe faltava cumprir foi comutada pelo Presidente Barack Obama (já perto do final do mandato) e a soldado foi libertada a 17 de maio.

Condenada por 20 crimes, entre os quais espionagem, por enviar enviar centenas de milhares de documentos classificados para a organização fundada por Julien Assange — com o intuito de promover um debate público sobre o papel militar e diplomático dos Estados Unidos —, Manning acabou por pedir desculpa por “prejudicar os Estados Unidos”. Manning tinha acedido a informação classificada quando estava destacada no Iraque, como analista de informações do exército norte-americano.

Laura Poitras, realizadora do documentário sobre Edward Snowden, intitulado “Citizenfour”, é a produtora executiva do filme. Depois de um trabalho documental sobre o analista de sistemas que foi administrador de sistemas da CIA e fez parte da NSA, Poitras reúne agora esforços para dar a conhecer a história de Manning. A documentarista está em Cannes à procura de compradores para “XY Chelsea”.