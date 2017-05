Na sombra da Rainha

Os jornais ingleses estão há muito preparados para a eventualidade da morte do duque de Edimburgo. “Passei os olhos por uma versão de obituário [do príncipe Filipe] pela primeira vez em 1991”, conta o escritor e jornalista (e antigo deputado do Partido Conservador) Gyles Brandreth. O artigo estava guardado numa prateleira do ‘frigorífico’ de um dos principais diários nacionais britânicos. Pronto para ser publicado. “O obituário era um pouco injusto.

Sublinhava, claro, o papel notável desempenhado pelo príncipe no apoio dado à rainha ao longo do reinado. Mas ignorava quase por completo os feitos dele como patrono de tantas instituições e de causas como a conservação da natureza. E quando falava das viagens ao estrangeiro era apenas como desculpa para voltar a falar das gafes”, diz Brandreth, autor do livro “Philip & Elizabeth: Portrait of a Marriage”, de 2003, uma espécie de ‘biografia autorizada’ da rainha Isabel e do marido.

Todos os anos os jornais publicam uma seleção atualizada dos deslizes e inconveniências ditas pelo duque de Edimburgo. Quando “The Independent” publicou em junho de 2011 uma lista com “As 90 melhores gafes do príncipe Filipe” — por ocasião do 90º aniversário do duque —, o redator deste jornal tradicionalmente republicano pediu desculpa, de forma irónica, pela “falta de espaço” e por ter sido “obrigado a deixar de fora uma quantidade enorme de exemplos”. A lista, de facto, é longa. Quase sempre envolve visitas ao estrangeiro, como à China ou à Índia (em 1986, ele avisou um estudante britânico na universidade de Xian de que corria o risco de regressar à Europa de olhos em bico).

Na Austrália, em 2002, numa exposição sobre cultura aborígene, o duque perguntou ao organizador: “Vocês ainda atiram lanças uns aos outros?” Mesmo agora, quando entrou há muito na nona década de vida, o príncipe mantém a boa figura de sempre e as costas surpreendentemente direitas (ele gosta de nadar com regularidade, bebe com moderação e segue vagamente a dieta Atkins). Parece ter uma preocupação pela boa forma. “Se queres ser astronauta tens de passar a comer menos”, disse ele a uma criança gordita que o abordou no Canadá. O miúdo desatou a chorar. Quando se cruzou com um cidadão britânico a residir em Budapeste, em 1993, o duque disse-lhe: “Você não pode estar a viver aqui há muito tempo — ainda não tem barriga como eles”.

getty

Os críticos costumam descrever o príncipe como um velho racista, inconveniente e sem tino que usa uma linguagem antiquada e sem consideração pelos outros (“Então, conseguiu não ser comido?!”, disse o duque a um estudante que em 1998 atravessara a pé parte da Papua-Nova Guiné). Mas Brandreth, que conhece o duque de Edimburgo desde os anos 70 e passou muitas horas com ele, não concorda: “Ele não será certamente um discípulo da doutrina do politicamente correto. Mas nunca encontrei nele o mínimo laivo de racismo”, diz.

O príncipe nasceu em junho de 1921 na mesa da cozinha de uma villa em Corfu, uma ilha grega perto da costa albanesa. Apesar dos antepassados (ele é trineto da rainha Vitória por parte da mãe, a princesa Alice de Battenberg), Filipe teve uma infância tumultuosa e complicada. Quando tinha menos de dois anos foi empurrado para o exílio depois de o pai, o príncipe André da Grécia, ter sido julgado em tribunal militar na sequência de uma revolução em Atenas. A família instalou-se nos arredores de Paris, mas a relação entre os pais desmoronou-se pouco a pouco durante o exílio. A mãe sofria de esquizofrenia, tornou-se uma fanática religiosa e chegou a ser internada na Suíça. O pai passava o tempo entre as mesas de jogo do Sul de França e os braços da amante, a viúva Andrée de la Bigne.

Com a família desfeita e pouco dinheiro nos bolsos, o jovem Filipe saltava de escola e de país consoante a boa vontade dos familiares espalhados pelas cortes da Europa. As quatro irmãs casaram-se todas no espaço de poucos meses, em 1930 e 1931, com príncipes germânicos e passaram a viver na Alemanha. Ao longo de dez anos, Filipe frequentou quatro escolas em França, Inglaterra, Alemanha e Escócia.

Por influência dos tios maternos Mountbatten (durante a Primeira Guerra, este ramo britânico da família Battenberg anglicizara o nome — traduzindo literalmente o alemão “Berg” pelo inglês “Mount”), Filipe estabeleceu-se em definitivo no Reino Unido a partir dos 13 anos e foi estudar para o colégio interno de Gordonstoun. Esta escola tinha sido fundada por Kurt Hahn, um pedagogo e intelectual alemão de origem judia que foi preso e depois expulso pelos nazis em julho de 1933.

Gordonstoun, no nordeste da Escócia, tinha um regime espartano onde cada dia começava com um duche de água fria. Mas Filipe adorou a escola. Cheio de energia, durão e competitivo, o miúdo brilhou nas equipas de hóquei em campo e nas regatas de vela. Passou cinco anos no colégio e no último foi eleito chefe de turma. Anos mais tarde, três filhos e dois netos da rainha Isabel passariam igualmente pela mesma escola (o príncipe Carlos, que estudou em Gordonstoun na década de 60, odiou o colégio).

Em 1939, Filipe entrou para a Marinha britânica. Antigos companheiros da Royal Navy recordam o jovem oficial, cheio de energia, que adorava navegar. Ele era meio grego e talvez mais do que meio alemão, mas apresentava-se como “tenente Filipe, príncipe da Grécia” e não tinha um tostão furado. Conheceu a futura mulher nessa altura, quando ela era uma jovem princesa (e herdeira do trono) de 13 anos, de visita à escola de oficiais da Marinha em Dartmouth. O príncipe Filipe, primo afastado dela, foi o cicerone durante a visita. A adolescente Isabel nunca mais esqueceu aquele jovem alto, louro, que ela comparava a um deus viking.

Filipe casou-se aos 26 anos. Um sector da corte preferia que Isabel se casasse com um aristocrata de uma das grandes casas senhoriais britânicas, como o duque de Grafton, o conde de Carnarvon ou o duque de Rutland e não com aquele jovem algo rude, pobre, demasiadamente extrovertido e ainda por cima estrangeiro. Mas o influente tio Louis Mountbatten, que sempre o apoiou — foi uma espécie de pai adotivo que convenceu Filipe a seguir carreira na Marinha e a cortejar a princesa Isabel — manobrou os cordelinhos reais e levou a melhor.

Por essa altura, Filipe já tinha adotado a versão anglicizada do nome de família, Mountbatten. Não só perdeu o apelido original, mas também todos os outros pontos de referência da infância. O pai, o príncipe André da Grécia, morrera em dezembro de 1944 no Hotel Metropole, no Mónaco. A mãe vivia enclausurada num convento. Filipe adotou a religião anglicana e renunciou aos títulos da Casa Real da Grécia. A pedido da rainha, deixou de fumar. Até a data do aniversário — marcada inicialmente no Calendário Juliano e, mais tarde, no Gregoriano — mudou. Quando se discutia se o nome da Casa Real deveria ser Windsor, Edimburgo-Windsor ou Mountbatten-Windsor, o primeiro-ministro, Winston Churchill, frustrou os desejos do príncipe e convenceu a rainha a optar por Windsor.

Os primeiros anos de casado foram os mais felizes, passados na nova residência — Clarence House (onde vivem atualmente o príncipe Carlos e Camilla) — ou em comissões de serviço na Royal Navy e em viagens ao estrangeiro. A probabilidade de Isabel chegar ao trono parecia ainda distante. Imaginava-se que isso poderia acontecer, talvez na década de 1960 ou mesmo na seguinte. Mas passados quatro anos chegou a altura de mudar novamente de casa. O rei Jorge VI morreu em fevereiro de 1952, aos 56 anos, e a mulher de Filipe tornou-se rainha. O australiano Mike Parker, um amigo dos tempos da Marinha, parceiro de squash e mais tarde secretário particular do duque, relembrou o momento: “Ele não é do tipo de mostrar as emoções. Mas eu podia ver na cara dele. Nunca esqueci. Parecia que metade do mundo lhe tinha desabado em cima”. Outros amigos disseram que ele andou deprimido durante meses. A carreira na Marinha chegava ao fim. Além disso, teria de trocar Clarence House, que ele adorava, pelo mastodôntico e frio Palácio de Buckingham.

“A posição de príncipe consorte requer que o marido apague por completo a sua existência individual própria e se incorpore na [existência] da mulher. Requer que ele não ambicione ter qualquer poder, que desdenhe toda a atenção e que não assuma uma responsabilidade separada e que dedique a sua posição inteiramente ao serviço da rainha”, escreveu um dia o príncipe Alberto, marido da rainha Vitória (e primo direito de outro consorte, Fernando Saxe-Coburgo-Gota, marido da rainha D. Maria II de Portugal).

Este modelo descrito por Alberto no século XIX não era certamente fácil de seguir, sobretudo para um varão como Filipe, um oficial da Marinha com uma folha de serviços respeitável. Ao contrário dos cunhados alemães, que alinharam com o partido nazi e com o regime de Adolf Hitler — um dos cunhados chegou a ser comandante das SS —, Filipe manteve-se fiel ao país adotivo e participou ativamente na II Guerra Mundial ao serviço da Royal Navy britânica. Aos 19 anos deu nas vistas na batalha naval do Cabo Matapan, no Mediterrâneo, e recebeu menções honrosas. “Depois da coroação, o príncipe Filipe teve de assumir o papel de um pater familias que passa para segundo plano em termos de precedente e de protocolo. Em muitos momentos ele surgia, inclusive, em terceiro lugar, atrás do filho mais velho”, comenta o jornalista Anthony Holden, autor de várias biografias de membros da realeza britânica. “Nas cerimónias de Estado, ele desempenhava meramente um papel de figurante, uma espécie de apêndice real que estava lá para ser visto e nunca para ser ouvido”.

Esta aparente frustração tem encorajado, ao longo dos tempos, a constante boataria relativamente à vida sexual do duque de Edimburgo. Nos primeiros meses de 1957, os boatos atingiram provavelmente o ponto máximo e tiveram Portugal como pano de fundo. Entre outubro de 1956 e fevereiro de 1957, o duque passou uma longa temporada a bordo do iate real “Britannia”, longe da família, visitando vários países da Commonwealth e territórios que integravam o que ainda restava do Império Britânico. A rainha raramente viaja para o estrangeiro sem a companhia do marido, mas o duque — ao longo da sua carreira como consorte real — fez frequentemente viagens sozinho, sem a companhia da monarca. O biógrafo Gyles Brandreth contabilizou 612 visitas oficiais do príncipe Filipe — na sua condição de representante da família real ou de patrono das diversas causas que ele apoiou ao longo dos anos — a 141 países, incluindo Portugal, no período de 1952-2003. Em junho de 1973, por exemplo, o duque de Edimburgo visitou Portugal por ocasião do sexto centenário da aliança luso-britânica (o Presidente Américo Tomás condecorou-o, na altura, com o grande colar da Ordem do Infante D. Henrique).

A digressão de 1956/57 durou quatro meses — precisamente 124 dias — e durante esse tempo Filipe não pôs os pés em Inglaterra e nunca esteve com a família, nem mesmo durante o Natal. As viagens a bordo do iate levaram-no à Austrália (o príncipe esteve presente na inauguração dos Jogos Olímpicos de Melbourne, em novembro de 1956), à Nova Zelândia, Sri Lanka (então, ainda chamado Ceilão), Gâmbia, Antártida, ilhas Galápagos, Ascensão, Tristão da Cunha e Malvinas, entre outros territórios. A viagem foi controversa. De certa forma, a controvérsia mantém-se até hoje.

A imprensa sensacionalista no Reino Unido e no estrangeiro começou por fazer referência, algo tímida, aos rumores que então circulavam nos salões de Londres: o duque de Edimburgo estaria farto da rainha e da corte e por essa razão exilara-se a bordo do “Britannia” com o amigo Mike Parker que trabalhava, na altura, como secretário particular do duque. Em fevereiro de 1957, quando o “Britannia” navegava a poucas milhas de Gibraltar — umas das escalas finais desta digressão mundial —, a imprensa britânica descobriu que Eileen Parker, mulher de Mike, acabara de intentar uma ação de divórcio.

Quando o iate real chegou a Gibraltar, dezenas de jornalistas de todo o mundo estavam no cais, à espera de ouvir uma palavra. A decisão da senhora Parker, aliada ao prolongado exílio do duque de Edimburgo, longe da mulher e dos filhos (Carlos tinha, na altura, oito anos, Ana tinha seis), abriu as portas a uma onda de especulações na imprensa mundial. O “Baltimore Sun” foi o primeiro, com uma história assinada pelo correspondente em Londres, sobre uma alegada “ligação romântica” entre o duque e uma “party girl” com quem ele se encontraria regularmente, dizia-se, no apartamento de um fotógrafo da sociedade no West End londrino (o título da notícia: “Rainha e duque em guerra por causa de outra mulher”).

O palácio quebrou o protocolo e uma das regras de ouro da realeza — nunca responder ao que quer que seja — e emitiu um desmentido oficial: “As notícias são falsas. Não existe qualquer diferendo entre a rainha e o duque”, repetiu o comandante Richard Colville, na altura assessor de imprensa da rainha. Parker meteu-se num avião, em Gibraltar, e regressou a Londres para tratar do divórcio. Foi convidado a demitir-se do cargo que detinha na casa real do duque. O príncipe Filipe ficou mais uns dias em Gibraltar. No dia 8 de fevereiro, juntou-se à rainha no aeroporto militar de Lisboa, no início de uma visita de Estado ao nosso país, de quase duas semanas, a convite do Presidente Craveiro Lopes. Filipe entrou no avião para cumprimentar a rainha. Alguns minutos mais tarde, o casal real saía do avião. A rainha estava nitidamente radiante. Um repórter com olho de águia notou, inclusive, marcas de batom real nas bochechas do duque. A viagem a Lisboa, aparentemente, tinha colocado uma pedra sobre a crise matrimonial.

Mas não chegou para calar os boatos. Os rumores continuaram a circular. Ainda hoje continuam. “Participei em várias gravações para programas da BBC, ITN e Sky News que serão difundidos quando [o duque] morrer. Tal como nos obituários preparados nos jornais, todos estes programas fazem referência ao príncipe como um mulherengo. Estas histórias deixam-no muito magoado”, diz ainda Brandreth.

Os mexericos fazem referência a alegados casos do duque de Edimburgo com a princesa Alexandra, sua prima. Com a estrela de Hollywood Merle Oberon. Com Susan Barrantes, mãe da duquesa de York. Com a escritora Daphne du Maurier, cujo marido trabalhava no gabinete do príncipe. Com Hélène Cordet, estrela de cabaré e mãe de um dos afilhados do príncipe. Com a atriz Anna Massey. A lista parece não ter fim e é atualizada com regularidade pelos tabloides sensacionalistas ou por livros como “The Royals”, de Kitty Kelley, que nenhuma editora britânica se atreveu a publicar no Reino Unido (o livro foi editado em Portugal, em 1998, com o título “Os Windsors — Radiografia da família real britânica”). A norte-americana Kelley, famosa pelas suas biografias ‘não autorizadas’ de famosos como Sinatra, Nancy Reagan, a família Bush ou Jacqueline Kennedy, diz que demorou quatro anos a escrever “The Royals” e que durante a investigação leu 300 livros e entrevistou mais de 800 pessoas. Nem uma, no entanto, se atreveu a dar a cara ou a provar um destes mexericos.

O sentido da disciplina, do sacrifício e do dever

Texto de Alexandra Carita

O duque de Edimburgo nunca deixou de ser um homem reservado, mas amistoso e afável. Quem o diz é quem o conhece pessoalmente e com ele privou centenas de vezes. Falamos de André Jordan, o pai do turismo português, com quem fomos conversar sobre o consorte da rainha Isabel II que agora abandona a vida pública. “Conheci-o de uma maneira muito simples. A família real tem uma política de patrocínio de causas, o que na prática significa que os vários membros da família, a começar pela própria rainha, aceitam patrocinar e dedicar-se a determinadas questões sociais, são milhares e milhares de causas a que todos os membros da família real se dedicam e que envolvem, sobretudo, a angariação de fundos. Essa é uma máquina que funciona não só apenas na Inglaterra mas também na Commonwealth.” E foi através do programa levado a cabo pelo príncipe Filipe que André Jordan entrou em contacto com ele, patrono do Prémio Duque de Edimburgo.

“Em 1988, estava a trabalhar em Londres. Tinha acabado de vender a Quinta do Lago. E foi nessa altura que o príncipe Filipe criou o prémio internacional do Prémio Duque de Edimburgo, um programa de atividades de formação de jovens nos seus tempos livres. Recorde-se que o prémio fora fundado pelo duque há 70 anos, praticamente desde que casou com a rainha. Era aquilo que ele pôde, de facto, fazer na sua vida. Além disso, no papel de consorte da rainha, passou os anos obrigado a participar em praticamente todos os eventos em que a rainha comparecia, desde visitas de Estado, abertura do Parlamento, cerimónias várias”, conta André Jordan.

Portugal, revela ainda o empresário luso-brasileiro, foi um dos primeiros países a acolher o programa internacional e pela mão do duque de Bragança, que lhe deu o título de Prémio Infante D. Henrique. “Todo o programa é montado sobre uma estrutura de fellows, ou seja, de sócios que o apoiam financeiramente através de doações. Um amigo meu, sir Frank Lampl, que já era patrono do programa nacional chamou-me para ser também patrono mas do programa internacional. Pouco tempo depois vim a ser o presidente do Prémio Infante D. Henrique. Comecei a envolver-me em tudo aquilo em Inglaterra e em Portugal. Foi a partir daí que passei a ter um convívio muito frequente com o duque de Edimburgo”, explica.

Desde o primeiro encontro com o príncipe Filipe, André Jordan recorda “a sua maneira particular de cumprimentar toda a gente. Chega a cada sítio, percorre a sala e vai saudando as pessoas, quanto termina vai invariavelmente ter com a mulher mais bonita que esteja presente, de preferência loira. O que não tem maldade nenhuma, mas que é muito curioso de observar. Ele cumpre a sua obrigação e depois vai conversar com quem acha mais graça”.

“Suponho que no começo da sua vida ao lado da rainha, o duque de Edimburgo tenha decidido não tentar sequer decorar o nome das pessoas. Então, durante os primeiros anos ele sabia quem eu era mas não sabia o meu nome. Conhecia a cara e para a identificar fazia sempre um pequeno truque que era perguntar se eu tinha vindo de longe. Eu respondia que tinha vindo de Portugal e a partir daí ele sabia perfeitamente com quem estava a falar”, vai relatando.

Mas é com muito maior seriedade que nos descreve a personalidade do marido de Isabel II. “É um encanto de homem, muito culto, sabe falar sobre qualquer assunto e está a par de tudo o que se passa. É um homem humilde. Tem, de facto, um sentido de humor particular, que, de resto, toda a gente comenta. É um humor cáustico, um humor que no fundo pode não ter graça nenhuma. Estive com ele centenas de vezes e nunca achei que ele tivesse qualquer maldade. É um senhor e uma pessoa normal ao mesmo tempo, não tem arrogância nenhuma nem se dá ares... Gosta das pessoas, de comunicar. Tem um sentido de disciplina, de sacrifício e de dever, de que não abdicou mesmo quando os seus problemas de saúde começaram a dificultar-lhe a vida pública. É uma disciplina militar que ele sempre assumiu, de resto não se esperava outra coisa de um militar.”

E continua: “O duque de Edimburgo é um homem de verdade. Sabe aquilo que quer e tem um espírito estoico, não se queixa, não reclama de nada. É um homem simples até na maneira de se apresentar, veste-se com discrição e de forma muito tradicional, qual oficial à paisana. E, claro, é um adepto incondicional das corridas de carruagens”.

Curiosamente, explica André Jordan, as pessoas de poder, de uma maneira geral, estão muito isoladas, têm muito poucos contactos pessoais. Talvez por isso se liguem tanto às atividades que programam e de que mais gostam. “Eu tenho com ele uma relação muito amistosa dentro do programa do qual ambos fazemos parte. É uma relação simpática, sim, mas sempre em torno do Prémio Duque de Edimburgo. Há uma informalidade formal, porque eles também não se esquecem de quem são”.

Uma amizade gratificante que deu a possibilidade ao empresário do sector do turismo e à mulher de participarem em inúmeros eventos sociais em sítios “incríveis e mágicos” como os palácios reais onde encontraram “gente formidável”, desde o mundo dos negócios às artes.