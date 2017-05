Manchester. Policia faz mais uma detenção

Homem de 25 anos foi detido este domingo perto do estádio do Manchester United por suspeita de ligação ao atentado na Manchester Arena

A polícia britânica deteve este domingo um homem de 25 anos em Old Trafford, perto do estádio do Manchester United. Esta é a 14ª detenção depois do atentado terrorista que provocou 22 mortos e 64 feridos, na Manchester Arena, segunda-feira passada, mas duas pessoas foram já libertadas sem qualquer acusação.

No grupo de 12 detidos, entre os 18 e os 44 anos, que estão a ser interrogados pela polícia, encontram-se Ismail Abedi e Hashim, irmãos de Salman Abedi, o terrorista suicida britânico de origem líbia de 22 anos que detonou uma bomba caseira na Manchester Arena, no final de um concerto da cantora norte-americana Ariana Grande. Hashim e o pai, Ramadan Abedi, foram detidos na Líbia.

A imprensa britânica refere, também, no âmbito das investigações a este atentado, uma intervenção policial perto de Quantock Close e Selworth Rosem em Moss Side, a sul da cidade, logo ao início da tarde, e cita relatos de moradores que ouviram explosões.

O jornal britânico The Guardian informa que foram utilizados cães nesta operação e houve estradas cortadas. "A polícia não comentou se foi uma explosão controlada para ganhar terreno e entrar na propriedade que estava a ser investigada, uma tática já usada em intervenções anteriores", refere o jornal.

A secretária de Estado britânica para os Assuntos Internos, Amber Rudd, já tinha afirmado, este domingo, que a operação policial prosseguia “a toda a velocidade” e era “muito provável” que outros membros do grupo estivessem a monte.