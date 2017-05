Bono visita rancho de George W. Bush no Texas

O ex-presidente George W. Bush recebeu Bono, vocalista da banda irlandesa U2, na passada sexta-feira, dia 26 de maio, e elogiou o músico pelo trabalho voluntário que desenvolve, inclusivamente com o Centro Bush, que integra um museu e uma biblioteca, em Dallas, no Texas.

"Bono é o maior. Tem um coração enorme e uma alma altruísta, já para não falar na sua boa voz. Laura W. Bush e eu estamos gratos, ele veio ao rancho para falar sobre o trabalho do Centro Bush, a @onecampaign, @PEPFAR, e o nosso compromisso comum para salvar vidas em África," escreveu George W. Bush num post de Instagram publicado sexta-feira.

Na fotografia aparecem Bush e Bono juntos no rancho do ex-presidente. Este não é o primeiro encontro dos dois. A estrela do rock conheceu Bush durante a sua presidência em março de 2002.