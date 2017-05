Venezuela. Crise gera êxodo e aumenta procura de aulas de português

“Vou para casa de um familiar que talvez me ajude com um trabalho. Mas vou, acima de tudo, à procura de sorte.” Luis Felipe dos Santos, engenheiro civil de 24 anos, prepara a partida para a Madeira, terra da família. O jovem caraquenho opta pela Europa de nó na garganta: “A insegurança e a inflação estão a matar-nos”.

A Venezuela assiste a uma vaga de protestos e repressão, resultado da maior crise da sua história, e ao êxodo de um povo que jamais emigrara até à revolução bolivariana. Mais de dois milhões e meio de pessoas deixaram o país desde que Hugo Chávez chegou ao poder, em 1999, segundo o Laboratório Internacional de Migrações. A tendência crescente dos últimos anos tornou-se fuga vertiginosa nos últimos meses. O instituto Datanálisis confirma que nove em cada dez venezuelanos preferem partir.

É o caso das famílias dos gémeos Vincenzo e Marco Gallo e de Eduardo Capecchi, de volta à ilha lusa “por causa da situação”. São três miúdos da mesma turma do 6º ano no colégio Paul Harris, em Caracas. Partiram com um intervalo de uma semana. A comunidade lusa desconhece os números reais da fuga para a Europa. “É complicado viajar, porque o câmbio entre bolívares e euros não dá para nada. Os filhos e netos vão estudar ou trabalhar para a terra dos pais e avós”, explica Luis Jorge dos Santos, conselheiro da comunidade portuguesa.

Corrida ao português

Apesar das dificuldades, as viagens não param. Egard Tavares, da Direção do Centro Português de Caracas (CPC), conta ao Expresso que nos últimos seis meses terão sido vendidos 3% das ações do clube, o que equivale a 380 pessoas. “É muito triste, nunca tinha havido uma venda de ações em massa. A nossa gente vai-se embora”, lastima. A escola de língua portuguesa do CPC tem as vagas esgotadas.

Ter sangue europeu é um salvo-conduto, mas muitos não partiriam se os protestos da oposição contra o Presidente Nicolás Maduro forçassem a mudança desejada. “Nesse caso ficava. O primeiro passo é mudar de Governo. O segundo passo é connosco”, assegura o futuro emigrante Luis Jorge.

Christian Norgaard, de 23 anos, estuda Direito e pondera o regresso às origens dinamarquesas. Antes de ir, decidiu lutar. Ainda lhe doem as costas do impacto de uma bomba lacrimogénea, mas protege-se com um cartaz: “A minha Constituição é para respeitar”. Usa uma luva para atirar de volta as bombas, mas tira-a para mostrar um telemóvel: “No meu grupo de amigos do Whatsapp somos 20, mas já só três estão em Caracas, e todos planeamos fugir”.

Os sociólogos falam de uma onda de desespero, que se espraiou por todo o continente. Na Colômbia os investigadores calculam que haja 800 mil emigrantes venezuelanos, o que provocou tensões em certas zonas do Atlântico e da fronteira em Cúcuta e Maicao. No Panamá, um dos primeiros destinos dos que partem, foi convocada no ano passado uma manifestação contra os venezuelanos, sem sucesso.

No Brasil os jovens venezuelanos atravessam a fronteira a pé, muitos em direção a Boa Vista, onde vivem no limiar da indigência. À ilha holandesa de Curaçau chegam em balsas, imitando os cubanos. Nos EUA tornaram-se o grupo mais volumoso de candidatos a asilo e em Espanha são a comunidade imigrante que mais cresceu em 2016. Fazem a viagem de autocarro, dado o preço proibitivo do avião. Os destinos favoritos são Colômbia, Equador, Peru, Chile e Argentina.

Jackson Altuve, de 20 anos, fez-se à estrada em janeiro, com 300 dólares reunidos pela família. Hoje está na cidade colombiana de Barranquilla e vende garrafas de água na rua. “Vim em busca de uma vida melhor”, conta, abrindo os olhos sem resignação, apesar da dificuldade em encontrar trabalho. “A minha família diz-me para mudar de sotaque. Mas como se faz isso?” Com quase 1,90 metros de altura, estudava para ser controlador aéreo. “Mas isso foi até à revolução, que me expulsou do meu país, empenhada em matar-nos à fome e sem oportunidades”, explica.