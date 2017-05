Londres: teatro Old Vic evacuado devido a ameaça de bomba

O Teatro Old Vic, no centro de Londres, foi evacuado devido a uma "ameça de segurança" que alguns meios de comunicação birtânicos identificam como uma ameça de bomba. De acordo com o jornal The Independent, a polícia mandou atores e público saírem do espaço referindo "preocupações" devido a algo encontrado no edifício.

Relatos de testemunhas referem o encerramento ao trânsito das ruas circundantes ao teatro, onde decorria uma matiné da peça "Woyzeck", protagonizada pelo ator inglês de "Star Wars" John Boyega.

Um porta-voz da polícia citado pelo jornal The Independent refere que as forças de segurança foram alertadas cerca das 14h38.

O público e o elenco da peça em cena no Old Vic, junto à estação de Waterloo, estão a ser enviados para os jardins do Museu da Guerra Imperial, enquanto o prédio é revistado.

Rob Price, do Business Insider, diz que foram evacuadas mais de mil pessoas do local, junto à estação de Waterloo e tudo aconteceu 10 minutos depois da peça sobre um soldado alemão ter começado.

Fotos e vídeos de pessoas no local, publicados no Twitter, mostram um cordão policial à volta do edifício e agentes policiais a fazer buscas, refere Rob Price.

Alicia Melville-Smith, reporter da BuzzFeed News, foi uma das pessoas evacuadas do teatro e escreveu no twitter: "A polícia está a procurar caixas no parque. Um oficial diz que ainda não encontraram nada até agora. Lojas e pubs nas redondezas também foram evacuados. As portas da estação da Waterloo estão a ser fechadas".