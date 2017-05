Londres: ameça de bomba foi falso alarme

O caso está encerrado, afirma a BBC citando fontes policiais

A ameça de bomba que obrigou a evacuar o Old Vic Theatre, no centro de Londres, foi um falso alarme. "A polícia diz que o incidente terminou" e "nada de suspeito foi encontrado", afirma a BBC duas horas depois das primeiras notícias sobre a evacuação de público e atores presentes no teatro do centro de Londres, junto à estação de Waterloo, onde se exibia a peça Woyzeck, com o ator John Boyega, da saga Star Wars,

Além do teatro, evacuado 10 minutos depois do início da peça de teatro, na sequência de uma "ameça de segurança", foram evacuados pubs e restaurantes vizinhos. A criação de um perímetro seguro para as investigações obrigou, também, a polícia, a montar um cordão de segurança no local e, de acordo com pessoas que estiveram envolvidas na ocorrência, as portas da estação de Waterloo foram fechadas.

A direção do teatro também já publicou no twitter a informação de que a decisão de evacuar o recinto foi motivado por "razões de segurança". "A segurança da audiência é a nossa prioridade. Estamos a trabalhar em ligação com a policia", sublinha esta nota no twitter,

Notícias divulgadas por meios de comunicação social britânicos referem que a operação, desencadeada pelas 14h30 locais, obrigou a evacuar mais de mil pessoas. Atores e público foram conduzidos para os jardins do Museu da Guerra Imperial, perto do teatro.

O incidente ocorreu no dia em que as autoridades decidiram reduzir o nível de alerta terrorista no Reino Unido de crítico para severo, depois do atentado de Manchester, que provocou 22 vítimas mortais segunda-feira passada.