Casa Branca estuda submeter ‘tweets’ de Trump a supervisão prévia

A Casa Branca estuda colocar nas mãos de advogados a supervisão prévia das controversas mensagens que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publica na sua conta de Twitter habitualmente, informou na sexta-feira o The Wall Street Journal.

O jornal, que cita vários funcionários e assessores sob a condição de anonimato, informou que os advogados “decidiriam se algum (dos 'tweets') necessita de ser ajustado ou reduzido”.

A ideia é criar um sistema em que os ‘tweets’ “não saiam da mente do presidente para o mundo”, segundo um dos funcionários.

Trump escreve mensagens quase diariamente na sua conta de Twitter, algumas delas bastante polémicas, como quando sugeriu que o seu antecessor, Barack Obama, espiou as suas comunicações, ou quando ameaçou o ex-diretor do FBI James Comey de ter gravado as reuniões com ele.

Segundo o jornal, Trump também está a estudar mudanças na sua equipa e a possibilidade de ter na Casa Branca advogados externos para o ajudar a lidar com as consequências da investigação sobre as alegadas ligações da sua campanha eleitoral com a Rússia.