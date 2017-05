O vídeo que continua a correr o Mundo. Trump empurra PM de Montenegro para ficar bem na fotografia

Presidente dos Estados Unidos protagonizou mais um momento insólito, que se tornou viral nas redes sociais

A primeira viagem oficial de Donald Trump ao estrangeiro enquanto Presidente dos Estados Unidos está já a ser marcada por um momento insólito ocorrido durante a reunião de líderes dos Estados-membros da NATO, esta quinta-feira em Bruxelas, na Bélgica.

O episódio aconteceu momentos antes de ser tirada a habitual "fotografia de família", quando Trump empurrou para trás Dusko Markovic, primeiro-ministro da República do Montenegro, colocando-se à sua frente.

De acordo com o "USA Today", o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse que ainda não tinha visto as imagens e que as posições dos líderes na fotografia já se encontravam pré-definidas.

O vídeo que captou esse momento não pára de circular nas redes sociais.