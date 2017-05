Mais de 200 civis mortos no mês mais sangrento da ofensiva anti-Daesh liderada pelos EUA

A última ronda de ataques aéreos da coligação liderada pelos EUA contra uma cidade do leste da Síria controlada pelo autoproclamado Estado Islâmico (Daesh) provocou pelo menos 35 mortos, incluindo muitas crianças e mulheres. A informação foi avançada esta sexta-feira à AFP pelo diretor do Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), um monitorizador da guerra da Síria sediado em Londres e com uma extensa rede de contactos no terreno.

De acordo com Rami Abdel Rahman, os ataques de quinta-feira atingiram uma série de edifícios residenciais em Mayadeen, uma cidade da província de Deir ez-Zor que está sob o jugo do Daesh desde abril de 2014. "Entre os mortos contam-se pelo menos 26 familiares de combatentes do IS [Daesh], muitos deles mulheres e crianças, incluindo sírios e marroquinos. Os outros nove são civis sírios, entre eles cinco crianças."

Nos últimos dois dias, aponta o chefe do OSDH, os bombardeamentos da coligação naquela cidade provocaram pelo menos 50 mortos, depois de na quarta-feira outros ataques aéreos dos EUA terem colhido 15 vidas. Entre 23 de abril e 23 de maio, um total de 225 civis morreram na ofensiva da coligação anti-Daesh, no que representa o mais elevado balanço mensal de baixas civis desde o início da campanha aérea em setembro de 2014.

Neste momento, a aliança internacional está a garantir proteção aérea às forças no terreno em duas ofensivas distintas mas interligadas para expulsar o Daesh dos seus últimos bastiões: Raqqa, autodeclarada capital do califado na Síria, no norte, e Mossul, no Iraque.

Esta quinta-feira, uma investigação do Pentágono concluiu que pelo menos 105 civis foram mortos num ataque aéreo da coligação que, em março, atingiu um depósito de armas do grupo extremista em Mossul. Na altura, relatos de testemunhas no terreno apontavam para mais de 200 vítimas mortais.

No início da semana, o Airways, um coletivo de jornalistas e investigadores com sede em Londres que tem monitorizado as baixas civis no Iraque e na Síria, tinha sublinhado que o número de inocentes mortos nos dois países subiu exponencialmente desde que Donald Trump chegou ao poder em janeiro — dando mais margem de manobra às chefias militares e, entre outros ataques, ordenando o lançamento de mísseis contra uma base da força aérea síria, naquele que foi o primeiro ataque direto dos EUA contra as forças de Bashar al-Assad desde o início da guerra, em março de 2011.

Os números apresentados pelo Airways e a sua alegação de que o número de baixas civis aumentou por causa de Trump — com 1484 civis mortos nos dois países só em março — foram desmentidos pelo tenente-general Jeffrey Harrigian, chefe das forças aéreas do Comando Central dos EUA.