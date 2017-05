Filho de José Eduardo dos Santos compra relógio de 500 mil euros

Danilo dos Santos, filho mais novo do presidente angolano José Eduardo do Santos, gastou 500 mil euros num leilão que decorreu esta quinta-feira em Cannes. A “proeza” foi registada em vídeo, onde se vê o ator Will Smith a rematar o leilão e a receber Danilo dos Santos com a frase “He looks way too young to have 500 thousand euros”.

A Amfar é uma fundação para a pesquisa da sida e realiza periodicamente estes leilões como forma de arrecadar fundos. Este realizou-se esta quinta-feira em Cannes, onde decorre o festival de cinema.

Danilo dos Santos ainda partilhou fotografia suas com relógio da marca Franck Muller. Estas e o vídeo estão provocar contestação nas redes sociais em Angola.