Tusk sobre Trump: “Não estou certo que tenhamos a mesma opinião sobre a Rússia”

"O meu feeling é que concordamos em muitas áreas", disse o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, no final do encontro desta quinta-feira com o presidente norte-americano e no qual participou também o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. Um dos pontos em que houve entendimento diz respeito à luta contra o terrorismo. De acordo com fonte do Conselho Europeu, Estados Unidos e União Europeia concordaram que é necessário "aumentar a luta contra o Daesh", um assunto que será também discutido esta quinta-feira durante a Cimeira da NATO.



Os três presidentes falaram ainda sobre a Coreia do Norte e afirmaram que querem fazer mais para continuar a "boa cooperação". "Os Estados Unidos expressaram apreço por duras sanções impostas pela UE", diz a mesma fonte.



No entanto, há outros assuntos que continuam longe de conseguir um consenso entre os europeus e a nova administração norte-americana. "Não estou 100% seguro de que possamos dizer hoje - o presidente Trump e eu - que partilhamos a mesma opinião sobre a Rússia", adiantou Donald Tusk. Já no que diz respeito ao conflito na Ucrânia, o presidente do Conselho Europeu afirma que estão os dois "na mesma linha".



Durante 45 minutos, Tusk, Trump e Jean-Claude Juncker estiveram "frente a frente". Além da Rússia e Ucrânia, falaram também sobre a saída do Reino Unido do projeto europeu.



"Os Estados Unidos manifestaram preocupação com os empregos que podem vir a desaparecer em solo americano por causa do Brexit", diz fonte do Conselho.



No que diz respeito ao clima - e ao acordo de Paris sobre as alterações climáticas - e ao Comércio, há divergências que se mantêm. As negociações sobre a Parceria de Comércio Transatlântica (o chamado TTIP) estão paradas mas o encontro desta quinta-feira pode ter dado uma ajuda para que sejam retomadas.



De acordo com um porta-voz da Comissão Europeia, o presidente Juncker insistiu que "a intensificação da cooperação no comércio é uma situação em que os dois lados têm a ganhar". O mesmo porta-voz dá conta de um entendimento para "que se comece a trabalhar num plano de ação conjunta sobre comércio".



"Houve apoio para se estabelecer um grupo de trabalho para lidar com questões bilaterais, incluindo as mais difíceis", diz também fonte do Conselho Europeu.



No total, a reunião durou uma hora e quinze minutos, sendo que a última meia hora contou também com a presença do presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, e com a alta representante para a política externa, Federica Moguerini. Fontes do Conselho e da Comissão falam de uma atmosfera "construtiva e amigável".