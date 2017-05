Polícia britânica suspende partilha de informações com os EUA, Trump manda investigar fugas

A polícia britânica parou esta quinta-feira de partilhar informações com os Estados Unidos sobre o atentado do bombista-suicida em Manchester, em sequência das informações divulgadas nos media norte-americanos que as autoridades britânicas consideram comprometer as investigações.

A gravidade do sucedido levou a própria primeira-ministra britânica, Theresa May, a confrontar o Presidente norte-americano com o problema. Donald Trump reagiu declarando que as fugas de informação na investigação sobre o ataque de Manchester publicadas nos meios de comunicação norte-americanos são "profundamente preocupantes". Acrescentou ainda que consistem uma "grave ameaça à nossa segurança nacional".

De acordo com a BBC, Trump, que se encontra na Cimeira da Nato, em Bruxelas, com a primeira-ministra do Reino Unido, disse que “essas fugas estão a acontecer há muito tempo” e avançou que está “a pedir ao Departamento de Justiça e a outras agências relevantes” para que investiguem o caso e, se for apropriado, “o culpado deve ser processado na medida máxima da lei”.

Na quarta-feira, o "New York Times" indignou a polícia britânica e os funcionários do Governo quando publicou fotografias com cenas do ataque em Manchester. Estas incluíam fragmentos manchados de sangue da bomba e a mochila usada para ocultá-la.

A polícia de Manchester manifestou-se “furiosa”. Ian Hopkins, chefe da polícia, disse que a fuga atrapalhou a investigação e preocupou as famílias, "que já sofriam terrivelmente com as suas perdas".

O "New York Times" defendeu a sua decisão de publicar as fotografias afirmando que estas não eram "nem chocantes nem faltavam ao respeito às vítimas".

A primeira-ministra britânica disse que ia deixar claro ao Presidente dos EUA que a informação compartilhada deve permanecer segura na Cimeira da Nato, em Bruxelas.

O Presidente dos Estados Unidos afirmou que “não há relação que valorizamos mais do que a relação especial entre os EUA e o Reino Unido”.