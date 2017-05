Pelo menos 21 mortos em ataque do Daesh nas Filipinas

Militantes do auto-proclamado Estado Islâmico (Daesh) atacaram uma cidade filipina do sul, Marawi, após o exército invadir o esconderijo de Isnilon Hapilo, comandante do grupo militante Abu Sayyaf. Um sacerdote e os seus seguidores foram sequestrados

Militantes ligados ao auto-proclamado Estado Islâmico (Daesh), atacaram Marawi, uma cidade filipina do sul, causando pelo menos 21 mortos.

Um chefe da polícia foi decapitado, tendo os atacantes sequestrado um sacerdote e os seus seguidores, queimando vários prédios, avançaram as autoridades locais, de acordo com o The Guardian.

A violência surgiu, na terça-feira, depois de o exército invadir o esconderijo de Isnilon Hapilo, um comandante do grupo militante Abu Sayyaf, que prometeu fidelidade ao Daesh. Isnilon Hapilo encontra-se na lista de terroristas mais procurados de Washington, com uma recompensa de 5 milhões de dólares, por informações que levem à sua captura.

O presidente Rodrigo Duterte, declarou a lei marcial no sul das Filipinas e alertou na quarta-feira que pode expandi-la a todo o país. Prometeu ser "duro", mas diz que não vai permitir abusos e os cidadãos cumpridores da lei não devem ter nada a temer.

"Se eu acho que deves morrer, vais morrer", disse ele. "Se lutas conosco, vais morrer. Se houver desafio aberto, vais morrer. E se isso significar que muitas pessoas vão morrer, que assim seja."

Segundo o secretário da Defesa, Delfin Lorenzana, os militantes pediram reforços e cerca de 100 homens armados entraram em Marawi, uma cidade maioritariamente muçulmana de 200 mil pessoas na ilha de Mindanao.

"Estamos em estado de emergência", disse Duterte, na quarta-feira, depois de interromper uma viagem a Moscou e voar de volta para Manila, capital filipina. "Eu tenho um problema sério em Mindanao e as pegadas da Isis estão em todo o lado."

O bispo de Marawi, Edwin de la Peña, disse que os militantes forçaram a sua entrada na catedral da cidade e sequestraram um padre, 10 fiéis e três funcionários.

Sócrates Villegas, arcebispo e presidente da Conferência Episcopal das Filipinas, afirmou que o padre Father Chito não teve qualquer papel no conflito, "ele não era um combatente. Ele não estava armado. Ele era uma ameaça para ninguém". "A sua captura e a dos seus companheiros viola todas as normas de conflito civilizado".

O porta-voz militar, Edgard Arevalo, disse que 13 militantes foram mortos, cinco soldados morreram e outros 31 ficaram feridos. De acordo com as autoridades um segurança e dois polícias também foram mortos, incluindo o chefe decapitado.

Na quarta-feira, soldados criaram postos de controle e bloquearam as estradas de Marawi, quando civis fugiam da cidade, disse Mary Jo Henry, autoridade de resposta de emergência. Citando outro funcionário, Mary Jo Henry disse ainda que Marawi parecia uma cidade fantasma.

Duterte encontrou-se com Vladimir Putin, presidente da Rússia, na noite de terça-feira, e disse que contava com a ajuda da Rússia no fornecimento de armas para as Filipinas, com o objetivo de combater o terrorismo.

Enquanto perseguia negociações de paz com dois dos grandes grupos rebeldes muçulmanos no sul, Duterte ordenou que os militares destruíssem grupos extremistas menores que tentaram alinhar com o Daesh.