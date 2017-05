Navio de guerra dos EUA no Mar do Sul da China ameaça relações bilaterais

Um navio de guerra norte-americano navegou ontem ao largo de uma das ilhas artificiais que Pequim tem estado a construir no disputado Mar do Sul da China, naquele que é o primeiro desafio dos EUA às reivindicações de soberania da China sobre aquelas águas territoriais desde que Donald Trump chegou ao poder em janeiro.

De acordo com fontes anónimas citadas pelos media norte-americanos, o contratorpedeiro USS Dewey passou a menos de 12 milhas náuticas do recife de Mischief, onde a China continua a construir ilhas artificiais para reforçar a sua presença no Mar do Sul da China. O país reivindica soberania sobre quase todo o mar.

Os EUA insistem que podem conduzir operações em quaisquer águas internacionais e que, apesar de não tomarem partidos em disputas territoriais, decidiram enviar aviões e navios militares para as disputadas ilhas do Mar do Sul da China — uma operação no âmbito da "liberdade de navegação" para garantir acesso às principais rotas de trocas comerciais por mar e ar naquela região.

Antes do destacamento, a nova administração manteve as críticas ao que diz serem os esforços de Pequim para limitar esta "liberdade de navegação" nas águas estratégicas. O programa norte-americano desafia "reivindicações excessivas" nos oceanos e espaços aéreos mundiais e foi criado para "promover a adesão internacional à Convenção da ONU sobre a Lei do Mar", aponta a BBC. Nos últimos anos, ao abrigo desse programa, os EUA conduziram operações contra a China, a Malásia, as Filipinas, Taiwan e o Vietname.

Pequim continua a construir recifes e ilhas artificiais no Mar do Sul da China e a instalar nelas pontos de vigia militar. Tanto a China como Washington têm trocado acusações de "militarização" daquele mar, à medida que aumentam as preocupações sobre a área marítima estar a transformar-se no epicentro de uma potencial crise global com consequências sérias e imprevisíveis.

A última manobra norte-americana, que ainda não obteve reação oficial por parte das autoridades chinesas, surge numa altura em que a administração Trump continua a tentar que Pequim colabore nos esforços para forçar a Coreia do Norte a abandonar o seu programa de mísseis e as suas ambições nucleares. Também coincide com os últimos avisos de Pequim ao governo norte-americano contra o controverso sistema antimísseis que os EUA acabaram de instalar na Coreai do Sul.

No início deste mês, caças chineses interceptarem um avião dos EUA que, segundo fontes militares norte-americanas, estava envolvido numa missão para analisar os níveis de radiação no espaço aéreo internacional. Pequim não chegou a comentar esse incidente, mas no passado acusou os EUA de executarem voos de reconhecimento sobre as águas costeiras da China em violação da sua soberania.