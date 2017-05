NATO junta-se à coligação anti-Daesh mas não vai participar em ataques

Os Estados-membros da NATO deverão aprovar a entrada oficial da aliança na coligação anti-Daesh liderada pelos Estados Unidos que, nos últimos anos, tem conduzido uma campanha de bombardeamentos aéreos contra o autoproclamado Estado Islâmico no Iraque e na Síria. De acordo com "várias fontes diplomáticas" sob anonimato às agências, a decisão já foi tomada pelo Conselho do Atlântico Norte, o organismo com mais poderes dentro da NATO, e vai ser formalmente anunciada na cimeira desta quinta-feira à tarde em Bruxelas.

"Os embaixadores [dos Estados-membros] da NATO concluíram esta noite um plano de ação contra o terrorismo que vai ser discutido na cimeira", disse um diplomata à AFP na quarta-feira. O plano, acrescentou a mesma fonte, "inclui o acesso da NATO à coligação global anti-EI [Daesh]." A decisão, aponta a Al-Jazeera, é sobretudo política porque todos os 28 Estados-membros já integram individualmente essa coligação, ainda que alguns estejam apenas a desempenhar tarefas de apoio.

O anúncio desta decisão vai surgir numa altura em que o Presidente dos EUA, Donald Trump, mantém a pressão aos parceiros da NATO para que contribuam mais para a aliança e, em particular, para os combates contra o Daesh. Diplomatas de França e da Alemanha vão votar a favor do plano norte-americano, mas insistem que o passo é meramente simbólico.

"A NATO enquanto instituição vai entrar na coligação", confirmou à Reuters um diplomata envolvido nas discussões."A questão é se este é só um gesto simbólico dos EUA. França e a Alemanha acreditam que é." Se essa decisão for aprovada, o número de AWACS (Sistema Aéreo de Alerta e Controlo) que estão a participar nas operações contra o Daesh no Iraque e na Síria vai aumentar. "Isto quer dizer que os AWACS não vão só estar a vigiar o espaço aéreo mas a assumir a gestão do espaço aéreo", explica a fonte. "Eles vão coordenar os voos e orientar os aviões sobre a Síria e sobre o Iraque, mas apenas nos casos de voos que não estejam envolvidos em bombardeamentos."

Ontem, o secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, disse estar à espera que, no encontro desta tarde, a NATO se junte à coligação apesar das reservas de alguns Estados-membros por temerem ser arrastados para mais um conflito bélico. Aos jornalistas que estão a acompanhar a comitiva de Trump no seu primeiro périplo pelo estrangeiro desde que tomou posse, Tillerson disse que a adesão da NATO à coligação liderada pelo Pentágono "vai ser um passo muito importante", embora tenha reconhecido que "há alguns países que ainda estão a tentar decidir". "Já me encontrei com alguns desses países", explicou; "acho que vão apoiar a proposta de a NATO se juntar [à coligação] e se tornar um membro da luta contra o Daesh."

Também ontem, o secretário-geral da Aliança, Jens Stoltenberg, assumiu que "muitos aliados gostavam de ver a NATO ser um membro da coligação porque tal envia uma mensagem forte de unidade". Aos jornalistas, acrescentou que, à luz do atentado de segunda-feira à noite em Manchester, "é importante enviar esta mensagem de união contra o terrorismo".

No encontro desta tarde, é esperado que Trump volte a pedir aos parceiros que aumentem ao investimento na área da Defesa e que garantam contribuições mínimas de 2% do PIB anual para a NATO, como acordado em 2014. A aliança também vai discutir se aprova o aumento do número de soldados presentes no Afeganistão, numa altura em que a administração norte-americana está a estudar a hipótese de enviar pelo menos 3000 tropas adicionais para o território afegão na esperança de forçar os talibãs a sentarem-se à mesa de negociações, refere a Al-Jazeera. Esta tarde em Bruxelas, também será firmada a adesão oficial do Montenegro à aliança, um passo contrário aos interesses da Rússia que dividiu a pequena nação dos Balcãs.