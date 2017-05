Atentado em Manchester. Reino Unido “não está a partilhar informações com os EUA”

A primeira-ministra britânica vai tansmitir as suas preocupações ao Presidente norte-americano após fontes oficiais dos Estados Unidos terem passado à imprensa do país fotos de provas e outras informações sobre o ataque suicida na Arena de Manchester, que na segunda-feira provocou 22 mortos e 64 feridos.

A BBC avança esta quinta-feira de manhã que, neste momento, a polícia deixou de partilhar informações com os Estados Unidos quanto ao atentado. O governo de Theresa May e as autoridades de segurança do Reino Unido ficaram "furiosas" quando o "New York Times" publicou fotos de detritos no local do ataque, entre eles um fusível do explosivo que o suspeito bombista-suicida, o britânico de origem líbia Salman Abedi, detonou no final do concerto de Ariana Grande. Antes disso, menos de 24 horas depois do atentado, os media norte-americanos obtiveram e divulgaram detalhes sobre a identidade do principal suspeito antes da informação ter sido tornada pública.

A ministra do Interior britânica Amber Rudd ficou "irritada" com esta primeira fuga de informação e avisou Washington de que "isto não deve voltar a acontecer". A BBC aponta esta manhã que May vai aproveitar a cimeira da NATO em Bruxelas para abordar o assunto com Donald Trump. O correspondente de segurança do canal britânico, Gordon Corera, diz que as autoridades britânicas acreditam que terão sido fontes das agências de segurança e não da Casa Branca a passar estes dados aos media.

O que está em causa

Fonte das secretas britânicas diz à BBC que a segunda fuga de informação nos EUA, relativa às fotografias do local do crime, está "noutro nível" e que deixou todo o governo britânico "descrente e estupefacto". A mesma fonte diz que a questão "está a ser debatida a todos os níveis relevantes pelas autoridades britânicas com os homólogos dos EUA".

Andy Burnham, autarca de Manchester, disse estar "muitíssimo" preocupado com as delações e referiu esta quarta-feira que já abordou o assunto com o embaixador dos EUA em Londres. Em entrevista ao programa "Newsnight" da BBC, Burnham explicou que, no rescaldo do ataque. as autoridades britânicas assumiram uma "abordagem cautelosa" quanto a tornarem informação relevante pública, "e ainda assim as primeiras notícias pareciam estar a vir dos Estados Unidos". A identidade de Abedi foi revelada pela primeira vez na televisão americana, em particular pelos canais CBS e NBC.

Citado pelo mesmo canal, o Conselho Nacional de Chefes da Polícia do Reino Unido descreveu a "delação não-autorizada" como uma quebra de confiança, que tem o potencial de minar "uma grande investigação de contraterrorismo". No passado, os detetives da unidade de combate ao terrorismo já tinham sublinhado quão importante é manter os nomes dos suspeitos fora dos jornais, para que os inquéritos possam decorrer sem ingerência externa. Um atraso de 36 horas antes de o público saber quem está a ser investigado permite aos detetives apurar quem são as pessoas mais próximas do suspeito antes que elas próprias saibam que foram identificadas e que a polícia está à sua procura.

Oito detidos e investigação em curso

Esta madrugada, os detetives envolvidos na investigação fizeram uma "detonação controlada" durante buscas a uma propriedade na área de Moss Side, em Manchester, seguida de duas detenções numa morada na área de Withington, na área metropoliana da cidade.

No total, desde terça-feira oito pessoas já foram detidas por suspeitas de ligação ao atentado, que inicialmente se julgou ter sido executado por um "lobo solitário" — Abedi, de 22 anos, que morreu no local. Entre os detidos conta-se o irmão mais velho do bombista e uma mulher não-identificada que foi libertada sem acusações ao início da madrugada desta quinta-feira. O pai e o irmão mais novo de Abedi foram detidos na Líbia.