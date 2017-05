“Parece provável” que bombista-suicida de Manchester não tenha agido sozinho

Salman Abedi, o britânico de origem líbia suspeito de ter executado o ataque-suicida de segunda-feira à noite na Arena de Manchester no final de um concerto, estava “até certa medida” no radar dos serviços secretos britânicos e “parece provável” que não tenha agido sozinho.

Em declarações ao canal Sky News esta manhã, a ministra britânica do Interior, Amber Rudd, explicou que o alegado bombista-suicida de 22 anos, que morreu na sequência da detonação dos explosivos, “era conhecido pelos serviços de informação até certo ponto” mas remeteu para os próximos dias mais informações sobre esse e outros potenciais suspeitos. “Estou segura de que vamos ter mais informações sobre ele nos próximos dias e nas próximas semanas.”

As declarações surgiram depois de ter sido revelado que o Exército do Reino Unido vai destacar guardas armados para zonas-chave da capital londrina no rescaldo do ataque suicida de segunda-feira à noite, que provocou 22 mortos e pelo menos 64 feridos. Os soldados vão substituir os agentes da polícia armada que normalmente garantem a segurança de locais como o Palácio de Buckingham, Downing Street e o Palácio de Westminster.

A Operação Temperer foi anunciada ontem, depois de especialistas em segurança terem alertado o Governo para a iminência de um novo ataque. Na sequência do atentado no final do concerto da norte-americana Ariana Grande na Arena de Manchester, um espetáculo que atraiu sobretudo crianças e jovens, o Governo de Theresa May elevou o nível de ameaça de “sério” para “crítico”.

Numa entrevista concedida à Sky News, esta manhã, Rudd explicou que os serviços de informação conheciam Salman Abedi, um homem nascido no Reino Unido que teria acabado de regressar da Líbia. Apesar das tentativas da apresentadora da estação televisiva, a ministra não se alongou muito mais sobre o suspeito, remetendo todos os esclarecimentos para quando a investigação já estiver mais avançada. “O que posso sublinhar é que os nossos serviços de informação fazem um trabalho notavelmente bom. Desde 2013 já travaram 13 planos de atentados e temos de lhes dar espaço para avançarem com a investigação.”