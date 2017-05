Exército brasileiro chamado para controlar ataques de manifestantes contra Ministérios

O ministro da Defesa brasileiro, Raul Jungmann, solicitou esta quarta-feira o reforço do exército para controlar a situação na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, após manifestantes terem atacado os respetivos edifícios.

Manifestantes que exigem a demissão do Presidente Michel Temer invadiram os prédios e atearam diversos fogos, nomeadamente no auditório do Ministério da Agricultura, segundo referiram funcionários que abandonaram o local com o auxílio da tropa de choque.

A situação levou a que todos os funcionários dos Ministérios do Governo Federal brasileiro tenham sido dispensados nesta quarta-feira à tarde.

A Secretaria da Segurança Pública indicou que 35 mil pessoas participaram no protesto que deu lugar a diversos confrontos com as forças de segurança, tendo sido detidas quatro pessoas.

Entretanto, deputados da oposição ocuparam a mesa do plenário da câmara dos deputados com cartazes e faixas e gritando “fora Temer”, levando a que a sessão tenha sido suspensa por duas vezes.

Temer assinou um decreto que autoriza a atuação das Forças Armadas até à quarta-feira da próxima semana para garantia da lei e da ordem no Distrito Federal.

Convocado por centrais sindicais e movimentos de esquerda, o protesto reivindica a saída de Temer e a realização de eleições antecipadas.