Em direto. Autor do ataque transportava bomba fabricada por outra pessoa

Salman Abedi apenas transportou o explosivo que fez detonar, escreve um jornalista da BBC

12hh28 São já conhecidas as identidades de todas as vítimas do ataque de Manchester, tendo sido informados todos os familiares, comunicou a polícia.

“Contactamos todas as famílias e os nossos agentes especialmente preparados estão a prestar-les apoio”, disse um porta-voz da Polícia de Manchester

12h10. O autor do ataque no Manchester Arena apenas terá transportado o explosivo, partilhou no Twitter o jornalista da BBC Frank Gardner, que está a acompanhar os desenvolvimentos do atentado. Segundo ele, que não revela a fonte da informação, Salman Abedi terá assumido o papel de ‘mula’, como habitualmente é referido.