EUA perderam rasto a mais de €900 milhões em armas no Iraque e no Kuwait

As Forças Armadas norte-americanas perderam o rasto a armamento de valor superior a mil milhões de dólares (mais de 900 milhões de euros) no Iraque e no Kuwait, parte do qual estará nas mãos de extremistas. A informação é avançada pela Amnistia Internacional num relatório publicado esta quarta-feira de manhã, com base numa auditoria realizada pelo Governo norte-americano em setembro de 2016.

Nesse inquérito, até agora mantido em segredo e obtido pela organização não-governamental no âmbito de um pedido feito ao abrigo da lei de Liberdade de Acesso à Informação, conclui-se que o Departamento de Defesa falhou ao não criar “registos precisos nem atualizados sobre as quantidades e a localização” do equipamento de guerra que os norte-americanos enviaram para abastecer o Exército do Iraque.

“Esta auditoria proporciona um olhar preocupante sobre o sistema falhado — e potencialmente perigoso — do Exército dos Estados Unidos para controlar os milhões de dólares em armamento transferido para uma região altamente volátil”, refere Patrick Wilcken, investigador de controlo de armas e Direitos Humanos na Amnistia. A conclusão do relatório até agora confidencial, acrescenta, é particularmente preocupante “considerando a longa história de fuga de armas norte-americanas para vários grupos armados que cometem atrocidades no Iraque, incluindo o autoproclamado Estado Islâmico [Daesh]”.

A transferência de equipamento militar aconteceu sob o Fundo para Treinar e Equipar (ITEF, na sigla inglesa), vital para a cooperação EUA-Iraque na área da segurança. Em 2015, aponta a organização, o Congresso norte-americano alocou 1,6 mil milhões de dólares (1,4 mil milhões de euros) para um programa de combate aos avanços do Daesh. As transferências — que incluíram dezenas de milhares de espingardas de assalto (avaliadas em 28 milhões de dólares - 25 milhões de euros) e centenas de veículos blindados Humvee — estavam destinadas a ser usadas pelo Exército iraquiano, incluindo pelas unidades xiitas de mobilização popular, bem como pelas forças de combatentes curdos Peshmerga.

Na auditoria interna, o Departamento de Defesa apurou que “houve uma série de falhanços na forma como o equipamento ITEF foi armazenado e fiscalizado a partir do momento em que foi entregue”. Entre os pontos críticos conta-se um “registo fragmentado” sobre os depósitos de armas no Kuwait e no Iraque (“a informação era guardada em múltiplas folhas de gráficos, bases de dados e até em recibos escritos à mão”) e registos incompletos, “o que significa que os responsáveis pelos equipamentos não tinham como apurar a sua localização e estado”.

Investigadores da Amnistia no terreno têm apurado e documentado de forma consistente os controlos e registos desregulados dentro da cadeia de comando iraquiana — problemas que têm resultado na fuga das armas produzidas nos EUA e noutros países para as mãos de grupos armados conhecidos por cometerem crimes de guerra e outras atrocidades, como o Daesh, bem como milícias paramilitares atualmente incorporadas no Exército iraquiano.

“Depois de todo este tempo e de todos estes avisos, os mesmos problemas continuam a ocorrer”, refere Wilcken. “Isto deveria ser uma chamada de atenção urgente para os EUA e para todos os países que estão a fornecer armas ao Iraque, para que reforcem urgentemente os seus registos e controlos. Enviar armas no valor de milhões de dólares para um buraco negro e esperar pelo melhor não é uma estratégia viável de combate ao terrorismo, é apenas negligente. Qualquer Estado que esteja a vender armas ao Iraque deve demonstrar que tem medidas estritas em vigor para garantir que as armas não são usadas em violações de direitos. Sem estas garantias, nenhuma transferência deve ocorrer.”