Dois sem-abrigo tornaram-se heróis após atentado de Manchester

Chris Parker e Stephen Jones são dois sem-abrigo que por acaso se encontravam junto à Manchester Arena quando ocorreu o atentado bombista na segunda-feira à noite e que acabaram por dar apoio a algumas vítimas.

Parker, de 33 anos, deslocara-se até lá por pensar que junto ao concerto seria um bom local para pedir esmola. O impacto da explosão projetou-o fazendo-o cair no chão, mas quando se recompôs, em vez de fugir, correu em auxílio das vítimas, tendo envolvido numa t-shirt uma rapariga que acabara de perder as pernas. “Eu envolvi-a numa das t-shirts de merchandising, e disse-lhes ‘onde é que está a tua mãe e o teu pai?’. Ela respondeu ‘o meu pai está no trabalho, a minha mãe está por aí’”, recordou, em declarações à agência Press Association. Acabou também por ajudar uma mulher que sofrera ferimentos na cabeça e na perna e que veio a morrer nos seus braços. “Ela estava na casa dos 60 anos e ela estava lá a sua família. Eu ainda não parei de chorar (…) O mais chocante é que isto aconteceu num concerto para miúdos.”

Stephen Jones, de 35 anos, estava a dormir nas imediações do local do atentado.e acabou por retirar pregos dos braços e rostos de crianças. “Lá por eu ser um sem-abrigo não significa que não tenha coração ou que tenha deixado de ser humano”, afirmou à ITV News, explicando que se limitou a agir instintivamente.

As ações levadas a cabo pelos sem-abrigo levaram a que tenham sido criados na Internet dois peditórios em seu favor.

A notoriedade alcançada também levou a que a mãe de Parker tenha sabido notícias suas, após ter perdido o seu paradeiro. “Este é o meu filho e eu estava desesperada por contactá-lo”, escreveu na página de recolha de fundos. “Nós temos estado afastados há muito tempo e eu não fazia ideia que ele era um sem-abrigo. Estou muito orgulhosa dele e penso que ele possa precisar de mim neste momento”, acrescentou.