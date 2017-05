Austrália. Autoridades cometeram erros no atentado de 2014

Em dezembro de 2014, Man Haron Monis manteve 18 pessoas reféns dentro do café Lindt, em Sydney, até ao momento em que a polícia decidiu entrar no estabelecimento e resgatar os sequestrados, 17 horas depois.

Nesta quarta-feira, segundo avança a BBC, o legista Michael Barnes afirmou que Monis foi o único responsável pelo “incidente terrorista”, mas concluiu que as autoridades cometeram erros importantes, incluindo o atraso da entrada dos agentes no edifício, não conseguindo impedir a morte de um dos reféns.

De acordo com o relatório, a polícia deveria ter invadido o café assim que o sequestrador começou a disparar. Outro dos erros apontados às autoridades foi confiarem nos conselhos de um psiquiatra que não possuía conhecimentos suficientes sobre terrorismo. Barnes diz ainda que não foi tida em conta a prontidão do atirador para matar ou ferir os reféns e que os agentes estavam mal preparados para lidar com a situação, ao aplicarem uma estratégia de “conter e negociar”, que não funcionou.

A primeira vítima foi o gerente do café, Tori Johnson, que morreu no espaço de dez minutos entre o primeiro disparo de Monis e a entrada da polícia no estabelecimento.

Man Haron Monis foi morto pelas autoridades, mas fragmentos de balas da polícia atingiram fatalmente um segundo refém, a advogada Katrina Dawson.

Numa entrevista divulgada após as descobertas do médico legista Michael Barnes, o comissário da polícia de New South Wales, Mick Fuller, admitiu que a polícia “deveria ter avançado mais cedo”.

O sequestrador, um cidadão australiano de origem iraniana, prometeu fidelidade ao auto-proclamado Estado Islâmico (Daesh), pouco tempo antes do ataque. Para Barnes, “ainda não está claro se Monis foi desafiado pelo Daesh para pôr em prática a sua agenda sanguinária ou se apenas usou a reputação da organização para justificar uma ação em nome próprio”.