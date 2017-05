Atentado: três novas detenções em Manchester

A polícia deteve esta quarta-feira três homens no sul de Manchester, numa operação relacionada com a investigação sobre o ataque de segunda-feira, adianta a France Presse

Um primeiro homem tinha sido preso terça-feira após o atentado reivindicado pelo autodenominado Estado Islâmico (Daesh), que causou 22 mortos e 59 feridos.

O bombista-suicida que se fez explodir no Manchester Arena “provavelmente” não agiu sozinho, informaram esta quarta-feira os serviços de segurança, para os quais o autor do ataque era “conhecido”.

O governo britânico colocou o país em estado de alerta máximo, que corresponde a um risco iminente de um novo ataque.

“Não podemos ignorar a possibilidade de que um grupo maior de pessoas estar ligado ao atentado em Manchester”, disse na terça-feira a primeira-ministra Theresa May, ao anunciar também que a polícia será apoiada com reforços do Exército.