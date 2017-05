Turquia. Mais detenções, um dia depois do início do mega-julgamento dos presumíveis golpistas

Um dia depois do início do julgamento dos mais de 200 presumíveis instigadores do fracassado golpe militar na Turquia, em julho de 2016, a polícia do país lançou esta terça-feira mais uma operação para capturar suspeitos de terem ligações à organização terrorista Fetullah (FETO). Mais de 140 militares foram detidos, tendo, pelo menos 20, ficado presos, avançou a agência turca Anadolu, citando fontes de segurança não identificadas.

Na segunda-feira sentaram-se no banco dos réus os acusados de terem conspirado e organizado a tentativa de golpe, sobretudo, militares, incluindo 26 generais. A acusação pede um total de 2.988 condenações a prisão perpétua.

Realizada sob fortes medidas de segurança, num tribunal instalado numa prisão nos arredores de Ancara, a primeira sessão do julgamento levou dezenas de manifestantes a concentrarem-se no exterior do local, para exigir a aplicação da pena de morte.

Os mais de 200 indiciados são designadamente acusados de “violação da Constituição”, “assassínio de 250 pessoas” e “pertença e liderança de organização terrorista”.

O antigo chefe da Força Aérea, Akin Öztürk, um dos mais destacados militares sob detenção, foi o primeiro a prestar declarações e negou todas as acusações.

“Os comandantes que me formaram e os meus companheiros de armas sabem-no bem, não participei neste golpe de Estado e não tinha qualquer informação a esse propósito”, afirmou perante os juízes acrescentando que só soube do acontecimento depois de ver as notícias e o que as acusações de traição representam “a maior das punições”.

Entre os outros acusados de primeiro plano incluem-se o antigo general Mehmet Disli, irmão de um deputado do AKP, o partido no poder, e o coronel Ali Yazici, antigo ajudante-de-campo do Presidente Recep Tayyip Erdogan.

A pena capital foi abolida no âmbito da candidatura turca à União Europeia. Após o golpe falhado, o Presidente turco assegurou por diversas vezes estar disposto a restabelecê-la, referindo-se inclusive a um potencial referendo sobre esta questão.

Ancara acusa Fethullah Gülen, um clérigo islamita exilado nos Estados Unidos desde 1999, de ser o cérebro do golpe fracassado, e tem solicitado com regularidade a Washington a sua extradição.

Gülen, um antigo aliado de Erdogan, tem desmentido qualquer participação no golpe.

Segundo a ata de acusação, mais de 8.000 militares estiveram envolvidos na tentativa de golpe, tendo sido utilizados 35 aviões de guerra, 74 tanques, 246 veículos blindados e perto de 4.000 armas ligeiras, referiu a Anadolu.

Os procedimentos judiciais desencadeados após o golpe abortado são de uma amplitude sem precedentes na Turquia, com cerca de 50.000 pessoas detidas na sequência das purgas desencadeadas após o 15 de julho e a instauração do estado de emergência, que se mantém.

Cerca de 140.000 pessoas terão sido afastadas das suas funções, em particular na administração pública, ensino, forças armadas, sistema judicial e nos ‘media’.