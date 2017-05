Polícia reabre centro comercial que tinha evacuado em Manchester

A polícia evacuou esta manhã o centro comercial Arndale, em Manchester, sem que as autoridades tenham explicado a razão. As pessoas foram forçadas a sair do local, que entretanto já reabriu, segundo escreve a Reuters.

Segundo uma testemunha citada pela BBC, um homem foi detido. A polícia confirmou a informação, mas adianta que esta detenção não está ligada com o ataque de segunda-feira à noite.