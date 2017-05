Os jiadistas de Manchester

Os serviços de informações do Reino Unido estimam que desde 2014 cerca de 850 pessoas viajaram daquele país para a Síria, com o objetivo de se juntarem ao autodenominado Estado Islâmico (Daesh). No Ocidente, só a França exportou mais jiadistas (mais de mil).

De acordo com a BBC, em fevereiro metade destes jiadistas já tinham regressado ao Reino Unido, um fenómeno que preocupa as autoridades já que se suspeita que entre os arrependidos haja também operacionais "radicalizados, muito perigosos e capazes de fazer estragos", diz uma fonte oficial do Governo à imprensa londrina.

Alguns destes extremistas nasceram em Manchester, cidade que já foi alvo de uma tentativa de atentado. A revista "Time" recorda o caso de Abid Naseer, um paquistanês de 29 anos, condenado a prisão perpétua em 2015 em Nova Iorque depois de se provar o envolvimento na preparação numa série de ataques naquela cidade em 2009. Naseer foi intercetado em escutas telefónicas com outros membros da Al Qaeda a falar sobre um atentado num shopping da cidade.

Uma das principais redes jiadistas com epicentro em Manchester era liderada pelo bombista suicida Jamal al-Harith, um ex-preso de Guantánamo que chegou a receber uma compensação do Governo britânico de um milhão de libras por ter estado detido na prisão de alta segurança.

Apesar de ser vigiado desde que saiu em liberdade, Al-Harith (Ronald Fiddler era o seu nome antes de se converter) conseguiu iludir as autoridades e viajou para a Síria há cerca de três anos, tendo radicalizado e recrutado dezenas de jovens para a Jihad desde então. Morreu no início do ano em Mossul, durante um ataque-suicida cometido naquela cidade iraquiana.

Este terrorista cresceu no bairro de Moss Side (situado na zona sul de Manchester), local onde também moraram outros 16 jiadistas condenados pela Justiça britânica ou dados como mortos ou desaparecidos em combate na Síria, segundo uma investigação do "The Guardian" publicada em fevereiro.

Neste grupo incluem-se as irmãs gémeas Salma e Zahra Halane, de 16 anos, que fugiram de casa em 2014 para a Síria com o único objetivo de se tornarem em "noivas da Jihad". Ter-se-ão casado com combatentes do Daesh.

Há dois dias, a BBC revelou que um outro ex-combatente de Manchester, Ahmed Halane, de 22 anos, estaria a viver atualmente na Dinamarca. Halane, o irmão mais velho das gémeas Salma e Zahra, terá integrado outro grupo radical, a al-Shabab, na Somália. E depois viajado para a Síria.

Agora, segundo a BBC, Ahmed Halane "vive livremente" na cidade de Aarhus e circula sem obstáculos pela Europa.

Este é o pior ataque no Reino Unido desde os atentados em Londres em 2015 que mataram 52 pessoas. Em março, o britânico Khalid Masood esfaqueou um polícia e atropelou várias pessoas junto ao parlamento, em Westminster, matando quatro pessoas.