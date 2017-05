O que já se sabe sobre “o cobarde ataque” em Manchester

O que aconteceu?

Eram 22h33 de segunda-feira. Na Manchester Arena, na cidade britânica de Manchester, tinha acabado de atuar a cantora norte-americana Ariana Grande. A plateia estava cheia de crianças e jovens que correram para ver e ouvir o seu ídolo.

Quando a música acabou e as pessoas começaram a abandonar o recinto, um homem fez-se explodir no exterior daquela que é a maior sala de espetáculos fechada do Reino Unido (com capacidade para 21 mil pessoas).

As autoridades foram de imediato chamadas ao local, após relatos “de um grave incidente”. Poucos minutos depois, a polícia confirmava o que mais se temia: havia mortos e feridos. A explosão começou a ser investigada como “um ataque terrorista”.

1 / 29 Christopher Furlong/ Getty Images 2 / 29 Dave Thompson/ Getty Images 3 / 29 PAUL ELLIS/ Getty Images 4 / 29 Dave Thompson/ Getty Images 5 / 29 Christopher Furlong/ Getty Images 6 / 29 Christopher Furlong/ Getty Images 7 / 29 Dave Thompson/ Getty Images 8 / 29 Christopher Furlong/ Getty Images 9 / 29 Dave Thompson/ Getty Images 10 / 29 Dave Thompson/ Getty Images 11 / 29 STRINGER/ Reuters 12 / 29 NIGEL RODDIS/ EPA 13 / 29 Dave Thompson/ Getty Images 14 / 29 Dave Thompson/ Getty Images 15 / 29 Dave Thompson/ Getty Images 16 / 29 NIGEL RODDIS/ EPA 17 / 29 Dave Thompson/ Getty Images 18 / 29 Dave Thompson/ Getty Images 19 / 29 NIGEL RODDIS/ EPA 20 / 29 STRINGER/ Reuters 21 / 29 ANDREW YATES/ Reuters 22 / 29 STRINGER/ Reuters 23 / 29 STRINGER/ Reuters 24 / 29 STRINGER/ Reuters 25 / 29 STRINGER/ Reuters 26 / 29 ANDREW YATES/ Reuters 27 / 29 STRINGER/ Reuters 28 / 29 PETER POWELL/ EPA 29 / 29 NIGEL RODDIS/ EPA

Ainda durante a noite, a polícia recolheu pelo menos 50 menores de idade que estavam desacompanhados e que foram levados para um hotel nas imediações da arena.

Nas redes sociais, sucedem-se os pedidos de ajuda para encontrar quem estava no concerto.

Já na manhã desta terça-feira, confirmou-se que o ataque foi perpetuado por um bombista suicida. Pela primeira vez em dez anos, o estado de alerta no Reino Unido foi elevado para crítico, o que significa “ataque terrorista iminente”.

Quem são as vítimas?

O balanço mais recente das autoridades aponta para 22 mortos (incluindo duas raparigas de 8 e 18 anos e um rapaz de 26 anos) e 59 feridos (pelo menos 12 tem menos de 16 anos).

Entre as várias histórias que começam a ser conhecidas, destaca-se a de Saffie Rose Roussos, uma menina de oito anos que morreu devido aos ferimentos. Tinha ido ao concerto com a mãe e a irmã mais velha. “A ideia de que qualquer pessoa pode sair para assistir a um espetáculo e não regressar a casa é devastadora”, disse, citado pela imprensa britânica, o diretor da escola frequentada por Saffie, que foi descrita como um “criança adorável e amada por toda a gente”.

Entre as vítimas estão ainda John Atkinson, de 26 anos, que morava na zona de Manchester, e Georgina Callander, de 18 anos, estudante de serviço social e a primeira a ser identifica pelas autoridades.

As 59 pessoas feridas estão a receber tratamento em oito hospitais da zona de Grande Manchester. Ao Expresso, Jordan e Leonardo, que estavam na arena na segunda-feira à noite, contaram o que viram na “terrível noite” e como reagiram ao ouvirem a explosão.

1 / 20 BEN STANSALL/ Getty Images 2 / 20 BEN STANSALL/ Getty Images 3 / 20 BEN STANSALL/ Getty Images 4 / 20 DANIEL LEAL-OLIVAS/ Getty Images 5 / 20 DARREN STAPLES/ Reuters 6 / 20 OLI SCARFF 7 / 20 BEN STANSALL/ Getty Images 8 / 20 Jeff J Mitchell/ Getty Images 9 / 20 JON SUPER/Reuters 10 / 20 OLI SCARFF/ Getty Images 11 / 20 BEN STANSALL/ Getty Images 12 / 20 Jeff J Mitchell/ Getty Images 13 / 20 Jeff J Mitchell/ Getty Images 14 / 20 Christopher Furlong/ Getty Images 15 / 20 ANDY RAIN/EPA 16 / 20 ANDY RAIN/EPA 17 / 20 BEN STANSALL/ Getty Images 18 / 20 Jeff J Mitchell/ Getty Images 19 / 20 BEN STANSALL/ Getty Images 20 / 20 Jeff J Mitchell/ Getty Images

Quem é o responsável?

Chamava-se Salman Abedi e tinha 22 anos. Este foi o bombista suicida que se fez explodir junto à Manchester Arena. Nascido naquela cidade britânica, era o segundo mais novo de quatro irmãos. Os seus pais são cidadãos líbios que fugiram do regime do ditador Muamar Kadafi.

“O atacante, posso confirmar, morreu na arena. Acreditamos que transportava um engenho explosivo improvisado, que detonou, causando esta atrocidade”, disse em conferência de imprensa o chefe da polícia, Ian Hopkins.

Segundo o jornal “Telegraph”, a família vivia no bairro de Fallowfield, que fica próximo do bairro Moss Side, já identificado pela polícia como morada de mais de uma dezena de jiadistas (alguns morreram ou estão desaparecidos na Síria).

O Expresso sabe que Salman Abedi esteve em tempos ligado à Frente al Nusrat (grupo ligado à Al-Qaeda). E mais recentemente a grupos jiadistas da Líbia.

Na manhã de quarta-feira, o autoproclamado Estado Islâmico (Daesh) reivindicou o ataque, referindo que foi um dos seus “soldados do califado” que o perpetuou. O anúncio foi divulgado através de numa mensagem na Amaq, a agência de propaganda do grupo radical, e na rede social Telegram.

Ao longo do dia, a polícia anunciou a detenção de pelo menos um homem de 23 anos por suspeita de envolvimento no ataque. Apesar de acreditarem que Abedi agiu sozinho, uma das prioridades é assegurar que não existe cúmplices.

O Reino Unido é o segundo país do Ocidente com mais combatentes na Síria. Desde 2014, mais de 800 juntaram-se ao Daesh. Muitos partiram de Manchester.

Jeff J Mitchell

Quem reagiu?

Rainha Isabel II

“A nação inteira está chocada com as mortes e ferimentos em Manchester na última noite, onde tantas pessoas, adultos e crianças, estavam apenas a apreciar um concerto. Gostaria de expressar a minha admiração pela forma como as pessoas de Manchester têm respondido, com humanidade e compaixão, a este ato de barbaridade”.

Theresa May, primeira-ministra britânica

“Foi um ataque cobarde, friamente calculado dirigido a algumas das pessoas mais jovens da nossa sociedade. Há mensagens de solidariedade e esperança daqueles que abriram as portas das suas casas às vítimas. Isto são aspetos que representam o espírito de Manchester. Isso nunca será quebrado. Os terroristas nunca irão ganhar. Os nossos valores irão prevalecer. Cada um de nós está com povo de Manchester neste momento horrível”.

Andy Burnham, presidente da Câmara de Manchester

“O meu coração está com todas as famílias que perderam os seus ente queridos, a minha admiração para os serviços de emergência. Que noite terrível para a nossa grande cidade”

António Costa, primeiro-ministro

Augusto Santos Silva, ministro dos negócios Estrangeiros

“É um atentado bárbaro, inacreditavelmente bárbaro, porque o público-alvo são crianças e adolescentes, em festa, num espetáculo musical. Como disse a primeira-ministra britânica ainda hoje, é certo que não nos conseguirão vencer, não conseguirão vencer o nosso modo de vida, não conseguirão vencer os nossos valores. É preciso que cooperem mais, porque esta batalha, esta luta contra o terrorismo, nós temos que ganhá-la”.

Angela Merkel, chanceler alemã

“As pessoas do Reino Unido podem estar certas de que a Alemanha está ao seu lado.”

Donald Trump, Presidente EUA

“Estamos em absoluta solidariedade com o povo do Reino Unido. Não vou chamar-lhes monstros porque eles gostariam desse termo. Iam achar que era um ótimo nome. Vou chamar-lhes falhados daqui para a frente. É isso que são. E vamos ter mais. Mas são falhados, lembrem-se disso.”

Mariano Rajoy, presidente do Governo de Espanha

Enda Kenny, primeira-ministra da Irlanda

“Os atos vis perpetrados esta noite em Manchester recordam-nos o quão depravadas podem chegar a ser as posições de uns poucos. Estas crenças não têm lugar na nossa sociedade”.

Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá

Frederica Mogherini, chege da diplomacia europeia

Cristiano Ronaldo, ex-jogador do Manchester United