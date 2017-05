Michael Flynn mentiu ao Pentágono sobre pagamentos russos

Michael Flynn, o homem que Donald Trump nomeou chefe do seu Conselho de Segurança Nacional (CSN) apesar dos avisos da anterior administração sobre as suas "vulnerabilidades" face à Rússia — e que foi forçado a demitir-se do cargo em fevereiro, menos de um mês depois de Trump ter tomado posse — mentiu aos funcionários do Pentágono sobre pagamentos de uma empresa russa quando foi entrevistado em 2016 para renovar o seu certificado de segurança que lhe garante acesso a dados confidenciais.

A informação consta de um documento consultado por Elijah Cummings, o principal elemento democrata da comissão permanente de supervisão da Câmara dos Representantes. Numa carta divulgada na segunda-feira à noite, o congressista explica que nesse documento é revelado que Flynn disse aos inspetores que só recebeu dinheiro de "empresas dos EUA" quando viajou até à Rússia para um jantar em que Vladimir Putin também esteve presente.

"A comissão de supervisão tem em sua posse documentos que parecem indicar que o general Flynn mentiu aos investigadores que o entrevistaram em 2016 no âmbito do processo de renovação das suas credenciais de segurança", escreve o democrata na carta que enviou ao chefe daquela comissão, o republicano Jason Chaffetz. "Especificamente, a comissão obteve um Relatório de Investigação datado de 14 março de 2016 onde é demonstrado que o general Flynn disse aos inspetores que recebeu dinheiro de 'empresas dos EUA' quando viajou até Moscovo em dezembro de 2015 para um jantar de gala com o Presidente russo, Vladimir Putin. A verdadeira fonte dos fundos que pagaram a viagem do general Flynn não foi uma empresa americana mas o canal de propaganda russo RT."

Na carta, Cummings pede a Chaffetz que intime a Casa Branca a fornecer à comissão todos os documentos relacionados com Flynn. A missiva foi enviada poucas horas depois de o general na reforma ter anunciado formalmente que não vai respeitar a intimidação judicial emitida pelos membros do Senado que estão a investigar a alegada ingerência da Rússia nas presidenciais americanas de 2016 e as suspeitas de conluio entre o governo de Putin e a equipa de campanha do atual Presidente norte-americano. O Senado exige que o ex-chefe do CSN entregue à câmara alta todos os documentos e registos de ligações à Rússia; para se defender, Flynn invocou a 5.ª emenda da Constituição, que define o direito dos cidadãos a protegerem-se de auto-incriminação.

Confrontada pelos jornalistas sobre o documento citado por Cummings, a senadora Dianne Feinstein, figura proeminente do Partido Democrata, esbugalhou os olhos, descreve o "Huffington Post". "Ele mentiu? Quero esse documento!" Aos assessores que a acompanhavam acrescentou: "Estou a olhar para vocês — trabalhem para isso!"

O senador republicano John McCain voltou a repetir que, se as recentes alegações sobre Flynn são verdadeiras, isso "é obviamente motivo de grande preocupação".