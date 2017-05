Manchester. Governo mantém contacto com Londres porque há vítimas por identificar

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas afirmou esta terça-feira à Lusa que Portugal está em contacto com as autoridades britânicas porque ainda estão por identificar algumas das vítimas do atentado em Manchester.

Em declarações à Lusa, José Luís Carneiro, que está de visita ao Luxemburgo, explicou que o governo português "está a acompanhar a situação", mas, "pelas informações que tem até ao momento, não há portugueses entre as vítimas".

No entanto, o executivo "continua a acompanhar a situação porque ainda estão a ser identificadas as vítimas", salientou.

Pelo menos 22 pessoas morreram e 59 ficaram feridas numa explosão na Arena de Manchester, no norte da Inglaterra, na segunda-feira, no final de um concerto da cantora Ariana Grande, segundo o balanço mais recente da polícia.

O comandante da polícia de Manchester, Ion Hopkins, disse que as autoridades suspeitam que o responsável foi um homem apenas, que morreu na explosão e que "transportava um engenho explosivo improvisado, que detonou, causando esta atrocidade".

As autoridades britânicas estão a tratar este caso como um "incidente de terrorismo".