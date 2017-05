Teme-se uma epidemia de cólera num dos países mais devastados pela guerra

A organização não-governamental Save The Children, que gere uma das principais missões humanitárias no Iémen desde o início da guerra civil em março de 2015, diz que o país está à beira de uma epidemia de cólera, com quase 250 mortes registadas num só mês na sequência de contágio e centenas de novos casos suspeitos a serem registados nos hospitais diariamente. A Organização Mundial de Saúde (OMS) diz que a doença infecciosa, proveniente sobretudo de alimentos e água contaminados por fezes humanas, está a aumentar a um ritmo alarmante no país mais pobre do Médio Oriente.

Sana, a capital, é a área mais afetada pela epidemia, com os rebeldes que controlam a cidade a declararem estado de emergência há uma semana. A Save the Children teme que milhares de pessoas venham a morrer por causa da doença tratável, numa altura em que mais de dois milhões de crianças estão mal-nutridas e em que um menor morre a cada dez minutos. Os sintomas de cólera, uma doença infecciosa transmitida por água e comida contaminadas, incluem diarreira e vómitos. Sem tratamento, uma pessoa exposta ao vírus pode morrer em poucas horas.

A par da Save The Children, os Médicos Sem Fronteiras (MSF), que têm estado a criar centros de tratamento de cólera por todo o país, temem que os surtos já registados se tornem impossíveis de controlar. "Antes do surto, o sistema de saúde já estava no limite e as necessidades das pessoas ao nível da saúde já eram enormes", diz Ghassan Abou Chaar, chefe da missão dos MSF no Iémen. "Para controlar a epidemia, não podemos simplesmente tratar as pessoas que vêm aos hospitais e centros de saúde. É preciso detetar a fonte da doença, melhorar o saneamento e a qualidade da água e trabalhar nas comunidades para prevenir o aparecimento de novos casos."

A OMS diz que, neste momento, menos de 45% dos hospitais e centros de saúde do Iémen estão em funcionamento, com quase 300 infraestruturas já danificadas ou totalmente destruídas nos combates entre as forças leais ao Presidente Abdrabbuh Mansour Hadi, que conta com o apoio aéreo de uma coligação multinacional liderada pela Arábia Saudita, e os rebeldes hutis apoiados pelo Irão. A Save The Children diz que todas as partes devem acabar imediatamente com as restrições à importação de ajuda humanitária.

Neste momento, mais de oito milhões de pessoas estão sem acesso a água potável e a saneamento básico. Desde março de 2015, e de acordo com dados da ONU, pelo menos 10 mil pessoas já morreram, na sua maioria civis, e mais de 44 mil ficaram feridas. Mais de 17 milhões de iemenitas estão em urgente necessidade de apoio humanitário.

A guerra pode estar prestes a escalar ainda mais, depois de Donald Trump ter assinado um acordo de armamento no valor de 110 mil milhões de dólares com a Arábia Saudita este fim de semana; o acordo prevê o envio de bombas de precisão para o reino sunita, um tipo de armas que a anterior administração de Barack Obama tinha deixado de vender aos sauditas por causa do conflito no Iémen.