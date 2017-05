Manifestantes da oposição venezuelana acusados de pegarem fogo a apoiante de Maduro

O Presidente venezuelano acusou este domingo os manifestantes da oposição de pegarem fogo a um cidadão negro do país por ser apoiante do governo socialista. No sábado, em novos protestos antigovernamentais no leste de Caracas, Orlando José Figuera sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau em 80% do seu corpo antes de ser esfaqueado e espancado por um grupo de manifestantes, que o acusam de ser um ladrão infiltrado no protesto.

No mesmo dia, um ativista da oposição a Nicolás Maduro foi abatido a tiro, fazendo o balanço oficial de mortos subir para 48. Este domingo, o gabinete do procurador-geral da Venezuela acusou homens armados de abrirem fogo contra os opositores na cidade de Valera; Edy Alejandro Teran Aguilar sucumbiu ao ferimento de bala no peito, com outros dois manifestantes a ficarem gravemente feridos.

Os manifestantes que, desde o final de março, exigem a demissão de Maduro e eleições antecipadas no país voltaram a sair às ruas da capital e de outras cidades no sábado para marcarem o 50.º dia de protestos cada vez mais violentos, que têm dominado o país nas últimas semanas. No dia seguinte, as autoridades anunciaram o confisco de material de guerra em duas alfândegas do país; no final da semana passada, o governo já tinha ordenado o destacamento de tropas e de agentes da polícia para acabarem com as pilhagens e tumultos.

"Uma pessoa foi incendiada, espancada, esfaqueada", declarou ontem o Presidente no seu programa de TV semanal. "Eles quase o lincharam apenas por ele ter assumido que é um chavista", acrescentou, em referência ao movimento do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) fundado por Hugo Chávez quando chegou ao poder em 1999. Para o contestado líder venezuelano, Figuera, de 21 anos, foi alvo de um "crime de ódio e de um crime contra a humanidade". Na manifestação no leste de Caracas, pelo menos outras 45 pessoas terão ficado feridas no sábado.

À AFP, o jornalista e político Earle Herrera, deputado do PSUV, explicou que testemunhas garantem que o homem era um ladrão. Ecoando a condenação de Maduro, o ministro venezulano da Informação, Ernesto Villegas, recorreu ao Twitter para criticar a "crescente insanidade" que tem dominado o país. "Pegaram fogo a um ser humano numa 'manifestação pacífica' da oposição em Caracas", escreveu na legenda do vídeo onde se vê Figuera a correr envolto em chamas.

Neste momento, e de acordo com sondagens privadas, sete em cada dez venezuelanos opõem-se a Maduro, numa altura em que a Venezuela, apesar de ter as maiores reservas petrolíferas conhecidas do mundo, continua a braços com uma grave crise política, social e económica e com a consequente escassez de bens essenciais, incluindo comida e medicamentos. Em parte por causa da queda dos preços do petróleo nos mercados mundiais, a economia colapsou, com o FMI a antever que a inflação vá atingir os 700% do PIB até ao final do ano fiscal de 2017. A taxa de criminalidade continua a aumentar.

O governo culpa a crise do crude pela situação económica do país, acusando a oposição de estar a orquestrar um golpe com o apoio dos Estados Unidos para depôr um governo democraticamente eleito. A oposição acusa Maduro e o PSUV de estarem a violar o Estado de Direito e os princípios democráticos e responsabiliza o atual governo e o anterior Executivo de Chávez pela má gestão das Finanças, exigindo a demissão de Maduro e a convocatória de eleições antecipadas.