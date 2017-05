Em direto: “Grave incidente” faz vários mortos e feridos no Manchester Arena

As autoridades responderam “a relatos de um incidente na Manchester Arena” e pedem às pessoas que se afastem do local. O incidente ocorreu após um concerto de Ariana Grande

A polícia confirma que há mortos e feridos no “grave incidente” que aconteceu esta segunda-feira no Manchester Arena. O local, onde tinha acabado um concerto da cantora Ariana Grande, foi evacuado.

Ainda pouco se sabe sobre o que aconteceu no interior da sala de espetáculos. Segundo várias testemunhas, citadas pela imprensa britânica, após o concerto, ouviu-se um barulho semelhante a uma explosão, cujo origem ainda não foi confirmada. As pessoas que se encontravam no local entraram em pânico.

“A polícia respondeu a relatos de um incidente na Manchester Arena. Por favor fiquem longe daquela área”, aconselhou a Polícia da Grande Manchester no Twitter. O “grave incidente”, segundo o modo como está a ser referido pela polícia britânica.

Os serviços de emergência receberam indicações de que uma explosão terá ocorrido após o concerto.

Segundo a National Rail, citada pelo “The Guardian”, todas as linhas com passagem pela estação de Manchester Vistoria estão encerradas.