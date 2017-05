Em direto: Bombista-suicida faz pelo menos 22 mortos e 59 feridos em concerto em Manchester

09h19 A polícia britânica apela às testemunhas para divulgarem todos os vídeos e fotos da última noite no Manchester Arena de forma a ajudar à investigação

09h15 Numa mensagem divulgada no Twitter, David Cameron manifesta as condolências aos familiares das vítimas do ataque em Manchester

09h10 António Costa também já condenou o atentado em Manchester: “Deixo aqui um voto de pesar e a nossa solidariedade com o povo britânico, em particular com as vítimas e familiares do ataque em #Manchester”, escreveu o primeiro-ministro português no Twitter,

09h05 Chefes do governo e da oposição em Israel condenam ataque

"Envio as minhas condolências às famílias das várias pessoas que foram assassinadas e desejo uma rápida recuperação aos feridos", disse o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, em comunicado. "O terrorismo é uma ameaça global e é tarefa dos países iluminados derrotá-lo em todo o lado."

Também o líder da oposição hebraica, Isaac Herzog, enviou as suas condolências às famílias das vítimas via Twitter. "Um ataque horrível em Manchester. Os meus pensamentos e condolências para o povo britânico, que eu sei que nunca será derrotado pelo terrorismo."

09h01 Angela Merkel diz-se "triste e em choque"

"As pessoas do Reino Unido podem estar certas de que a Alemanha está ao seu lado."

09h00 Vladimir Putin envia telegrama a Theresa May

"Condenamos fortemente este crime cínico e desumano", disse o Presidente da Rússia num excerto do telegrama enviado à chefe do governo britânico, que o Kremlin publicou no seu site. "Estamos seguros de que os perpetradores não vão escapar ao castigo que merecem." No mesmo documento, Putin diz que está disponível para criar um centro de cooperação com o Reino Unido para o combate ao terrorismo, envia condolências aos familiares e amigos dos que perderam e vida e deseja rápida recuperação às dezenas de pessoas que ficaram feridas no ataque

08h55 Governo e oposição de Espanha enviam condolências

No Twitter, Mariano Rajoy condenou a atrocidade em Manchester. "As minhas condolências para as famílias dos mortos e os meus melhores desejos para que os feridos possam recuperar rapidamente", escreveu o chefe do governo espanhol.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Alfonso Dastis, diz que ficou abalado com o ataque e ofereceu "solidariedade para com as vítimas e todo o povo britânico" bem como o "apoio total do governo" espanhol.

Pedro Sánchez, recém-conduzido como líder do Partido Socialista espanhol, pede "unidade para travar tal fanatismo".

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Espanha disse que o país está "horrorizado" com o ataque de ontem à noite.

"O governo [espanhol] condena de forma vigorosa e inequívoca estes atos vis e espera que os responsáveis sejam presentes à Justiça pelos seus crimes o mais rápido possível. O governo, em nome do povo espanhol, envia as mais profundas condolências às famílias das vítimas e reitera o seu apoio e solidariedade para com o povo e as autoridades britânicas." No documento, o Ministério acrescenta que, para já, nada aponta que haja cidadãos espanhóis entre os feridos e mortos. Os seus consulados em Londres e Edimburgo estão em contacto constante com as autoridades britânicas.

08h48 Tom da campanha eleitoral "vai mudar"

O correspondente de política nacional da BBC, John Pienaar, diz que assim que os partidos retomarem a campanha para as legislativas antecipadas de 8 de junho, o tom e o cenário eleitoral vão mudar. "Tem sido uma campanha muito robusta até agora, como seria de esperar à medida que a data da ida às urnas se vai aproximando. Agora, penso que isto vai mudar o tom de tudo o que vai ser dito e feito", explicou à rádio 5 da BBC. "A batalha vai continuar e deve continuar, mas todo o processo acabou de ganhar toda uma nova luz."

08h45 Verdes juntam-se aos restantes partidos e anunciam suspensão de atividades de campanha. "Os nossos pensamentos estão com todos os que foram afetados por este incidente aterrador em Manchester", disse esta manhã o vice-secretário-geral do partido, Jonathan Bartley. "Ter os jovens a serem atacados desta forma é absolutamente atroz. Como sempre, os nossos serviços de emergência deixaram-nos orgulhosos — prestamos tributo à polícia, aos bombeiros e aos paramédicos que estiveram à altura do acontecimento. O nosso país nunca será dividido pelo terrorismo."

08h41 Autarca de Londres reforça medidas de segurança na capital

Sadiq Khan, o autarca de Londres, confirmou que os procedimentos de segurança estão a ser revistos e que os mecanismos estão a ser reforçados na capital. "Estou em contacto constante com a polícia metropolitana, que está a rever os procedimentos de segurança em Londres. Os londrinos vão ver mais polícia nas nossas ruas."

08h37 Brendan Cox, marido da deputada trabalhista Jo Cox que foi assassinada em Birstall, West Yorkshire, a 16 de junho, dias antes do referendo ao Brexit, no Twitter: "A dor que estes ataques infligem é profunda e real e permanece depois de as manchetes mudarem."

08h33 Polícia metropolitana londrina diz que "pacote suspeito" avistado na estação de metro Victoria Coach na capital era "falso alarme"

08h30 "Temos de estar alerta mas não podemos ceder ao medo"

Ao lado do autarca de Manchester, o atual líder do conselho municipal daquela cidade, Richard Leese, também pediu às pessoas que não cedam ao medo. "As famílias e amigos das vítimas estão nos nossos pensamentos. Enquanto cidade vamos estar algum tempo de luto. Temos de garantir que o terrorismo nunca ganhará portanto [queremos] tudo normal o máximo possível, as comunidades unidas — não vamos permitir que isto nos divida. Como os cidadãos de Manchester demonstraram ontem à noite, esta cidade vai unir-se. Um dia negro mas algo que Manchester, de uma forma única, vai assegurar que é transformado em força. Temos de estar alerta mas também é preciso que não tenhamos medo."

08h23 O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, condena "ataque brutal" para "espalhar o medo onde devia haver alegria":

"Foi com profundo pesar e choque que soube do ataque brutal que atingiu Manchester. Parte-me o coração saber que, mais uma vez, o terrorismo procura espalhar o medo onde devia haver alegria, cultivar a divisão onde os jovens e as famílias deviam estar unidos em celebração. Quero enviar as minhas profundas condolências à primeira-ministra May e ao povo britânico. Hoje estamos de luto convosco. Amanhã trabalharemos lado a lado para lutar contra aqueles que querem destruir a nossa forma de vida. Eles submestiam a nossa e a vossa resiliência — estes ataques cobardas só vão reforçar o nosso empenho em trabalhar em conjunto para derrotar os responsáveis por tais atos vis."

08h20 O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, o chefe do governo da Índia, Narendra Modi, e o primeiro-ministro da Austrália, Malcolm Turnbull, também já reagiram ao sucedido no Twitter:

08h14 Em comunicado, o Presidente de França, Emmanuel Macron, envia condolências ao povo britânico e promete que as autoridades do seu país vão colaborar estreitamente com o Reino Unido no combate ao terrorismo. No documento, também diz que pretende falar com Theresa May ainda hoje.

08h12 O que já se sabe e o que continua por apurar:

A polícia confirma que pelo menos 22 pessoas morreram, incluindo "algumas crianças" e que 59 ficaram feridas na sequência da explosão na Arena de Manchester no final do concerto de Ariana Grande.

A polícia metropolitana de Manchester diz que o perpetrador era um homem que agiu sozinho e que morreu no local após detonar um engenho explosivo improvisado

Os investigadores estão a tentar apurar se o bombista integra uma rede extremista mais alargada

A explosão aconteceu fora do recinto, à entrada da arena, pouco depois das 22h30, minutos depois de o concerto ter acabado

Ainda não se conhecem as identidades das vítimas. Ainda não foram feitas detenções. Os feridos estão a receber tratamento em oito hospitais da região da Grande Manchester

A primeira-ministra, Theresa May, vai estar reunida com a comissão de emergência do governo (Cobra) a partir das 9h da manhã locais. O autarca de Manchester, Andy Burnham, vai participar na reunião por videoconferência: "Estarei na sede da polícia da Grande Manchester depois desta conferência para participar no encontro da Cobra a par do chefe da polícia. Depois disso faremos um ponto da situação atualizado. Vamos trabalhar com o governo para dar às pessoas as garantias de que precisam e para assegurar que, da forma mais rápida possível, a cidade vai poder voltar à normalidade."

08h05 "Improvável" que os Take That e que Ariana Grande mantenham concertos agendados

O correspondente de entretenimento da BBC, Colin Paterson, diz que ficaria surpreendido se os Take That desse início à sua tour de três noites na Arena de Manchester amanhã, quarta-feira. Paterson também diz que é muito improvável que Ariana Grande mantenha o espetáculo marcado para a mesma noite na Arena O2 em Londres.

08h01 Lee Dodderidge, ex-agente do Gabinete Nacional de Segurança e Contra-Terrorismo, descreve o ataque em Manchester como "sofisticado". À Rádio 5 da BBC, explicou porquê em direto esta manhã. "Os alarmes começaram a soar de imediato para mim, porque isto parece ter demorado uma considerável quantidade de tempo a planear. Algumas pessoas poderão olhar para isto e dizer que se tratou de um lobo solitário, mas tudo indica que houve muito planeamento antes desta ataque."

07h58 Leanne Wood, líder do partido de Gales Plaid Cymru, também anunciou a suspensão da campanha eleitoral: "Os nossos pensamentos e simpatia no Plaid Cymru estão com todas as pessoas que foram afetadas pelos eventos horrendos da última noite em Manchester. Vamos suspender a nossa campanha hoje como sinal de respeito para com todas as famílias."

07h55 O arcebispo da Cantuária, líder espiritual da Igreja Anglicana, recorreu ao Twitter para enviar as suas condolências

07h52 À rádio BBC 4, Charlotte Campbell disse esta manhã que a filha de 15 anos, Olivia, continua desaparecida desde o incidente no concerto. "Ela estava no concerto, tinha acabado de assistir ao concerto de abertura e estava a divertir-se muito, agradeceu-me por tê-la deixado ir. Ela estava com um amigo, o Adam, que foi encontrado num hospital há cerca de uma hora, mas a Olivia ainda não foi encontrada. Estou em casa a ligar para todo o lado: hospitais, polícia, centros em que as crianças foram colocadas. O pai dela na verdade está mesmo em Manchester à procura dela. Tenho amigos à procura dela. Tenho pessoas que nem conheço à procura dela, pessoas a mandar-me mensagens, a dizerem-me que têm a foto dela, que estão à procura dela, que vão contactar-me se a virem. E eu ainda não ouvi nada. O telemóvel do pai dela ficou sem bateria."

"As redes sociais estão a ser maravilhosas", acrescentou Charlotte à BBC. "Não sei o que teria feito sem elas. Há milhares de pessoas que agora sabem que a Olivia está desaparecida, pessoas à procura dela e só lhes posso agradecer por dedicarem o seu tempo a isto. Basicamente estão a dizer-me para ficar em casa à espera de um telefonema. Nem sequer me atrevo a sair de caso para o caso de ela conseguir regressar de alguma forma."

07h42 O recém-eleito autarca de Manchester, Andy Burnham, descreve o ataque como "um ato vil".

"Vamos fazer todos os possíveis para apoiar [as vítimas e as suas famílias e amigos]", declarou aos jornalistas esta manhã. "Estamos de luto hoje mas somos fortes. Quero agradecer às centenas de agentes da polícia, às equipas dos serviços de emergência e aos bombeiros que trabalharam durante toda a noite. Quero agradecer às pessoas de Manchester: mesmo nos minutos a seguir ao ataque, eles abriram as suas portas a estranhos para os retirar do local do ataque... Será esse espírito de Manchester que irá prevalecer e manter-nos unidos."

Burnham integrava o Ministério do Interior durante os ataques de 7 de julho de 2005 em Londres, que provocaram 52 mortos: "Lembro-me de como Londres estava naquele dia, lembro-me vividamente... Manchester vai recuperar... é assim que nós somos, é isso que fazemos. Eles não vão ganhar. Esta cidade já lidou com coisas difíceis no passado e vamos voltar a fazê-lo agora."

07h37 Partidos suspendem campanha eleitoral para as legislativas de 8 de junho

Os Conservadores, os Trabalhistas, os Liberais Democratas e o Partido Nacionalista Escocês (SNP) suspenderam os seus programas de campanha eleitoral. A primeira-ministra britânica, Theresa May, vai estar reunida com a comissão de emergência Cobra. Nas suas primeiras reações, classificou o incidente como "um ataque terrorista apavorante", com o líder do principal partido da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, a descrevê-lo como "um incidente terrível".

"Todo o edifício abanou", conta à BBC Emma Johnson, que estava no exterior da arena à espera que os filhos saíssem do concerto quando se deu o ataque. "Houve uma explosão e depois um lampejo de fogo. Havia corpos em todo o lado."

07h32 Principais atualizações da informação esta manhã:

Balanço de mortos foi atualizado para 22

Entre as vítimas mortais contam-se crianças

Pelo menos 59 pessoas ficaram feridas e estão a receber tratamento em oito hospitais da zona de Grande Manchester

A polícia acredita que o ataque foi executado por um homem só mas está a investigar se este integra uma rede mais alargada

O suspeito morreu no local após detonar um engenho explosivo; tratou-se de um bombista-suicida

07h27 O comunicado do chefe da polícia esta terça-feira de manhã:

"Este foi o incidente mais horrífico com que tivemos de lidar na zona de Grande Manchester e um que todos esperávamos nunca ter de ver. Famílias e muitos jovens estavam a desfrutar de um concerto na Arena de Manchester e perderam as suas vidas. As 22 vítimas que agora sabemos que morreram e as 59 pessoas que ficaram feridas, bem como os seus entes queridos, estão nas nossas mentes. Continuamos a fazer todos os possíveis para as apoiar. [Os feridos] estão a ser tratados em oito hospitais da área.

Esta é uma investigação que está a avançar rapidamente, temos à disposição recursos significativos que estão a ser usados na investigação e patrulhas espalhadas pela região metropolitana de Grande Manchester que as pessoas vão ver quando acordarem com as notícias dos eventos de ontem à noite. Estas patrulhas incluem agentes armados como seria de esperar. Mais de 400 agentes estiveram envolvidos nesta operação durante a noite.

Para vos lembrar, fomos chamados às 22h33 com notícias de uma explosão na Arena de Manchester no final do concerto de Ariana Grande. Recebemos mais de 250 chamadas e os serviços de emergência foram muito, muito rápidos a chegar ao local. Foram criados números de emergência para qualquer pessoa que esteja preocupada e cujos familiares ou amigos possam não ter voltado a casa.

Estamos a tratar do caso como um incidente terrorista e acreditamos que, apesar de o ataque de ontem à noite ter sido executado por um homem, a prioridade é estabelecer se agiu sozinho ou integrado numa rede.

O atacante, posso confirmar, morreu na arena. Acreditamos que transportava um engenho explosivo improvisado, que ele detonou, causando esta atrocidade.

Pedimos às pessoas que não especulem sobre os detalhes ou que partilhem nomes. Uma investigação complexa e abrangente está em curso.

A nossa prioridade é trabalhar com a rede de contra-terrorismo e com os serviços secretos do Reino Unido para determinar mais detalhes sobre o indivíduo responsável por este ataque.

07h15 O chefe da polícia, Ian Hopkins, diz que o suspeito do ataque morreu na explosão. As autoridades acreditam que o homem agiu sozinho na segunda-feira à noite, embora as investigações em curso continuem a não excluir a possibilidade de integrar uma rede extremista. À hora do ataque, o suspeito estaria a "carregar um engenho explosivo improvisado, que ao detonar causou esta atrocidade".

07h10 Autoridades de Manchester reveem balanço de vítimas para 22 mortos e pelo menos 59 feridos; há crianças entre os mortos

07h00 - Retomamos esta manhã o direto sobre os desenvolvimentos do atentado em Manchester

03h35 Por agora, encerramos este direto. Obrigado por ter estado desse lado a acompanhar.

03h30 O que sabe e não se sabe até agora

Eram 22h33 quando uma explosão na Manchester Arena fez pelo menos 19 mortos e 50 feridos. Este foi o primeiro e único balanço apresentado pela polícia de Manchester, embora existam relatos e notícias de que os números possam ser superiores.

Theresa May assegurou que as autoridades estão a tratar o caso como um “assustador ataque terrorista”. Esta terça-feira, logo pela manhã, a primeira-ministra cai reunir-se de emergência para avaliar quais as medidas a tomar.

Quando tudo aconteceu, na sala de espetáculos tinha acabado um concerto da cantora norte-americana Ariana Grande, sendo que grande parte do público era composto por crianças e jovens. Pelo menos 50 crianças foram recolhidas pela polícia, pois estavam sem acompanhante, e levadas para um hotel nas imediações. A polícia não adiantou idades das vítimas.

A polícia metropolitana refere que foi alertada para uma a explosão no átrio da entrada da sala de espetáculos, enquanto a Manchester Arena assegura que ocorreu num “local público fora do recinto”.

Também se desconhece a origem da explosão. As autoridades não revelaram as causas por trás do ataque nem apontaram responsáveis. No entanto, a CNN, citando informações passadas pelas autoridades britânicas às autoridades norte-americanas, refere que se poderá tratar de bombista suicida.

Pode ainda ver estas 29 imagens que ajudam a contar o que aconteceu esta noite.

03h27 O departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos assegurou, através de comunicado, que está acompanhar de perto a situação em Manchester. “Estamos prontos a assistir os nossos amigos do Reino Unido em tudo o que for necessário enquanto investigam e recuperam deste incidente”, lê-se no documento. É ainda referido que não existe qualquer “ameaça credível às salas de espetáculo norte-americanas”.

03h24 Na íntegra o comunicado da polícia de Manchester:

03h08 Em conferência de imprensa, a polícia imprensa confirma o que já tem vindo a divulgar nas últimas hora: 19 vítimas mortais e 50 feridos, que estão a ser tratados em seis hospitais. Mais do que informação sobre causas do “ataque”, as autoridades usaram a conferência de imprensa para apelar às pessoas que tenham cuidado e divulgarem os números de emergência.

03h03 Primeira-ministra escocesa

03h00 começa a conferência de imprensa. O chefe da polícia de Manchester, Ian Hopkins fala aos jornalistas.

02h58 São 29 imagens que ajudam a contar o que aconteceu nesta “noite terrível”

02h46 O gabinete de emergência irá reunir-se esta terça-feira logo pela manhã, confirmou May.

02h23 Theresa May, primeira -ministra britânica: “Estamos a trabalhar para compreender todos os detalhes daquilo que está a ser tratado como um assustador ataque terrorista. Todos os nossos pensamentos estão com as vítimas e as famílias daqueles que foram afetados”.

02h05 Presidente da Câmara de Manchester recorreu ao Twitter para comentar a “noite terrível”.

02h00 O Facebook acionou o safety check, que permite saber se algum amigo está bem e em segurança.

01h59 As estações ferroviárias mais próximas foram encerradas, pelo que quem necessitar de boleia ou um quarto para ficar a dormir pode seguir a hashtag #RoomForManchester, nas redes sociais. Leia mais na Blitz.

01h58 A Manchester Arena é a maior sala fechada do Reino Unido e uma das maiores da Europa, com capacidade para 21 mil pessoas.

01h53 A NBC, citando informações passadas pelas autoridades britânicas às autoridades norte-americanas, refere que se poderá tratar de bombista suicida.

01h48 O pacote suspeito, que a polícia fez explodir, era um conjunto de roupa abandonada. A informação foi confirmada pelas autoridades.

01h42 Explosão controlada vai ter lugar nos jardins da catedral de Manchester. A advertência foi feita pelas autoridades locais, indicando às pessoas por não se preocuparem por ouvirem a explosão que irá ter lugar.

01h40 Comunicado na íntegra da Manchester Arena:

“Podemos confirmar que houve um incidente enquanto as pessoas abandonavam o concerto de Ariana Grande na última noite.

O incidente aconteceu num local público fora do recinto.

Os nossos pensamentos e orações estão com as vítimas”.

01h38 Comunicado da polícia na íntegra:

“Pouco depois das 22h35, do dia 22 de maio de 2017, a polícia foi chamada na sequência de relatos de uma explosão no interior do Manchester Arena.

Até ao momento, foram confirmadas19 pessoas mortas e 50 outros feridos.

Neste momento, está a ser tratado como um incidente terrorista até que a polícia tenha informação contrária”

01h35 Resumo

Uma explosão na Manchester Arena fez pelo menos 19 mortos e 50 feridos. As autoridades estão a tratar o caso como “um possível incidente terrorista”.

A polícia metropolitana refere que a explosão terá acontecido no átrio de entrada da sala de espetáculos, enquanto a Manchester Arena assegura que ocorreu num “local público fora do recinto”

Quando tudo aconteceu, na sala de espetáculos tinha acabado um concerto da cantora norte-americana Ariana Grande, sendo que grande parte do público era composto por crianças e jovens. Pelo menos 50 crianças foram recolhidas pela polícia, pois estavam sem acompanhante, e levadas para um hotel nas imediações.

Várias testemunhas relatam que após o forte barulho, as pessoas começaram a correr em pânico.

01h32

01h22 Imagem do interior da arena, momentos depois do incidente.

01h13 A polícia confirma pelo menos 19 mortos e 50 feridos.

01h11 Nas redes sociais, são várias as partilhas de imagens nos momentos seguintes à explosão.

01h08 À semelhança do que já aconteceu em outras ocasiões, as pessoas de Manchester estão a oferecer abrigo a quem não consegue sair da cidade e regressar a casa. Com a hashtag #roomformanchester

01h04 “Ariana Grande tinha mesmo acabado a última música quando se ouviu um grande estrondo. Vi pessoas a correr e, instintivamente, comecei correr também”, referiu à BBC Sebastian Diaz, um estudante de Newcastle de 19 anos. “Acabámos num corredor que se revelou um beco sem saída. Foi assustador. Encontrei as portas principais e estavam pessoas a chorar por todo o lado”, acrescentou.

01h00 Segundo a BBC, as autoridades estão a tratar o caso como um “possível incidente terrorista”.

00h58 A estação ferroviária Vitória, com ligação à Arena, foi evacuada e todos os comboios cancelados, informou a empresa National Rail, através de um comunicado. “Os serviços de emergência estão a lidar com um incidente na Arena de Manchester. Uma vez que a (estão de) Manchester Victoria está localizada perto da Arena, a estação foi evacuada e todas as linhas encerradas”, adiantou a empresa.

No texto, foi adiantado que “os comboios são incapazes de ir para e partir de Manchester Victoria. Alguns comboios vão ser cancelados e vão partir ou chegar a estações alternativas. A perturbação deve continuar até ao final do dia”.

00h51 “Estava na fila da frente e pareceu-me que aconteceu bem lá atrás. Soou quase como um tiro, seria assim que descreveria. Foi muito barulhento. Olhava à minha volta e as pessoas baixavam-se e corriam para fora do edifício. Estava a ter um ataque de asma e em pânico. A polícia disse-nos que tínhamos de sair. As pessoas estavam a chorar”, contou Calvin Welsford de 18 anos à BBC.

00h46 O concerto que decorria tinha como público sobretudo crianças e jovens. As autoridades recolheram pelo menos 50 crianças sem acompanhante. Estão a ser levadas para um hotel nas imediações da arena.

00h41 A polícia dos transportes britânicos emitiu uma declaração em que esclarece que foi chamada a intervir “mediante relatos de uma explosão no átrio do Manchester Arena”

00h37 Ao local chegam várias unidades de resposta de emergência. Uma delas, da brigada anti explosivos.

00h34 Tim Farron, líder dos liberais democratas: “este é um chocante e horrível ataque dirigido contra crianças e jovens que estavam simplesmente a assistir ao concerto. A minha solidariedade está com as vítimas e com as famílias que perderam entes queridos assim como aqueles que estão desesperadamente à espera de notícias. Quero prestar tributo à coragem e dedicação dos serviços de emergência. Este é um ataque a pessoas inocentes e a nação está unida pela dor e determinação para permanecer erguida perante este deplorável ataque.”

00h29 As imagens mostram várias ambulâncias a dirigirem-se para o local.

00h22 Polícias armados estão a controlar as ruas em redor da arena e manter as pessoas afastadas do local.

00h15 Os serviços de emergência receberam indicações de que uma explosão terá ocorrido após o concerto. Segundo a National Rail, citada pelo “The Guardian”, todas as linhas com passagem pela estação de Manchester Vistoria estão encerradas.

00h05 Ainda pouco se sabe sobre o que aconteceu no interior da sala de espetáculos. Segundo várias testemunhas, citadas pela imprensa britânica, após o concerto, ouviu-se um barulho semelhante a uma explosão, cujo origem ainda não foi confirmada. As pessoas que se encontravam no local entraram em pânico.

00h “Existe um número de mortes e de outros feridos”, confirmaram as autoridades locais no Twitter. A polícia irá dar mais informações em breve e pede às pessoas para se afastarem da Manchester Arena.

23h55 A Manchester Arena foi evacuada esta segunda-feira à noite na sequência de um “grave incidente”. Ainda pouco se sabe sobre o que aconteceu na zona da sala de espetáculos, onde tinha terminado um concerto da cantora norte-americana Ariana Grande. Segundo várias testemunhas, citadas pela imprensa britânica, após o concerto, ouviu-se um barulho semelhante a uma explosão, cujo origem ainda não foi confirmada. As pessoas que se encontravam no local entraram em pânico.