Coreia do Norte mostra fotos da Terra tiradas a partir do míssil lançado no domingo

A Coreia do Norte mostrou esta segunda-feira fotos da Terra tiradas por uma câmara instalada no míssil que lançou este domingo, numa aparente tentativa para demonstrar que domina a tecnologia de reentrada para projéteis balísticos.

O "Rodong Sinmun", diário oficial do Partido dos Trabalhadores, no poder, publica esta manhã dezenas de fotos a cores do lançamento do míssil Pukguksong 2, esteo domingo, nas quais se incluem várias imagens do planeta tiradas a grande altitude (o projétil alcançou uma altura máxima de 560 quilómetros).

Foi a primeira vez que o regime de Kim Jong-un mostrou imagens tiradas a partir de uma câmara instalada num dos seus mísseis. Peritos já disseram que cinco dessas fotos publicadas na página 3 do jornal parecem ter sido tiradas quando o míssil estava a fazer a sua reentrada nas camadas mais baixas da atmosfera.

Até à data, o regime de Pyongyang nunca tinha apresentado dados concretos sobre o desempenho dos seus projéteis na altura da "reentrada na atmosfera", impedindo a avaliação das suas verdadeiras capacidades.

No início do ano, o líder norte-coreano Kim Jong-un disse que estava muito avançado o desenvolvimento de um míssil intercontinental, com o qual poderia atingir os Estados Unidos.

Esta declaração, e os insistentes testes de Pyongyang apesar das sanções das Nações Unidas, levaram o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a ripostar com declarações duras e a elevar ainda mais a tensão na península coreana com insinuações de que poderia realizar um ataque preventivo.