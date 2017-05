China acolhe reunião de países que supervisionam a Antártida

​Pequim acolhe, a partir desta segunda-feira, um encontro entre os países que supervisionam a Antártida. Numa altura de preocupação quanto ao impacto das alterações climáticas na região polar, são discutidos os planos da China para esta zona do globo. Até ao fim deste ano está prevista a construção de uma pista de aterragem para aviões, e para 2018 projetada a instalação de uma quinta estação de pesquisa.

Num período de preocupações quanto ao impacto das alterações climáticas, Pequim acolhe, a partir desta segunda-feira, um encontro entre os países que supervisionam a Antártida, detalhando as ambições da China nesta zona do globo.

São esperados cerca de 400 representantes, provenientes de 42 países e 10 organizações internacionais, para assistir ao 40.º encontro do Tratado da Antártida, que decorre até 1 de junho. A delegação chinesa é liderada pelo chefe da diplomacia, Yang Jiechi, e pelo vice-primeiro-ministro Zhang Gaoli.

A pesquisa científica na Antártida é realizada ao abrigo de um tratado de 1959, que designa o continente como reserva natural, onde é proibida a extração de recursos naturais. A China assinou o tratado em 1983, e desde então já estabeleceu quatro estações de pesquisa na Antártida.

Até ao fim deste ano, Pequim pretende construir uma pista de aterragem para aviões, e para 2018 tem prevista a instalação de uma quinta estação de pesquisa. Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, as autoridades chinesas emitiram, durante a reunião, um relatório denominado "A Causa da China para a Antártida", e assinaram acordos de cooperação com os Estados Unidos, Rússia e Alemanha.

As alterações climáticas e o turismo também se encontram na agenda. Na semana passada, investigadores da Universidade de Exeter, no Reino Unido, divulgaram um estudo que descreve as "mudanças generalizadas e fundamentais" na Península Antártica, à medida que os glaciares derretem e mais áreas aparecem cobertas com musgo. Representantes das nações que assinaram o tratado vão examinar formas de adaptação a tais mudanças.

Mais de 38 mil turistas visitaram a Antártida e áreas próximas, nos últimos dois anos, um aumento de 29% face há uma década, segundo dados divulgados pela Associação Internacional de Operadores Turísticos da Antártida. A China é um dos principais responsáveis por este aumento crescente no número de visitantes.