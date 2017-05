A “noite terrível” em que “um assustador ataque terrorista” que fez pelo menos 19 mortos e 50 feridos no Manchester Arena

03h35 Por hoje, encerramos este direto. Obrigado por ter estado desse lado a acompanhar.

03h30 O que sabe e não se sabe até agora

Eram 22h33 quando uma explosão na Manchester Arena fez pelo menos 19 mortos e 50 feridos. Este foi o primeiro e único balanço apresentado pela polícia de Manchester, embora existam relatos e notícias de que os números possam ser superiores.

Theresa May assegurou que as autoridades estão a tratar o caso como um “assustador ataque terrorista”. Esta terça-feira, logo pela manhã, a primeira-ministra cai reunir-se de emergência para avaliar quais as medidas a tomar.

Quando tudo aconteceu, na sala de espetáculos tinha acabado um concerto da cantora norte-americana Ariana Grande, sendo que grande parte do público era composto por crianças e jovens. Pelo menos 50 crianças foram recolhidas pela polícia, pois estavam sem acompanhante, e levadas para um hotel nas imediações. A polícia não adiantou idades das vítimas.

A polícia metropolitana refere que foi alertada para uma a explosão no átrio da entrada da sala de espetáculos, enquanto a Manchester Arena assegura que ocorreu num “local público fora do recinto”.

Também se desconhece a origem da explosão. As autoridades não revelaram as causas por trás do ataque nem apontaram responsáveis. No entanto, a CNN, citando informações passadas pelas autoridades britânicas às autoridades norte-americanas, refere que se poderá tratar de bombista suicida.

03h27 O departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos assegurou, através de comunicado, que está acompanhar de perto a situação em Manchester. “Estamos prontos a assistir os nossos amigos do Reino Unido em tudo o que for necessário enquanto investigam e recuperam deste incidente”, lê-se no documento. É ainda referido que não existe qualquer “ameaça credível às salas de espetáculo norte-americanas”.

03h24 Na íntegra o comunicado da polícia de Manchester:

03h08 Em conferência de imprensa, a polícia imprensa confirma o que já tem vindo a divulgar nas últimas hora: 19 vítimas mortais e 50 feridos, que estão a ser tratados em seis hospitais. Mais do que informação sobre causas do “ataque”, as autoridades usaram a conferência de imprensa para apelar às pessoas que tenham cuidado e divulgarem os números de emergência.

03h03 Primeira-ministra escocesa

03h00 começa a conferência de imprensa. O chefe da polícia de Manchester, Ian Hopkins fala aos jornalistas.

02h46 O gabinete de emergência irá reunir-se esta terça-feira logo pela manhã, confirmou May.

02h23 Theresa May, primeira -ministra britânica: “Estamos a trabalhar para compreender todos os detalhes daquilo que está a ser tratado como um assustador ataque terrorista. Todos os nossos pensamentos estão com as vítimas e as famílias daqueles que foram afetados”.

02h05 Presidente da Câmara de Manchester recorreu ao Twitter para comentar a “noite terrível”.

02h00 O Facebook acionou o safety check, que permite saber se algum amigo está bem e em segurança.

01h59 As estações ferroviárias mais próximas foram encerradas, pelo que quem necessitar de boleia ou um quarto para ficar a dormir pode seguir a hashtag #RoomForManchester, nas redes sociais. Leia mais na Blitz.

01h58 A Manchester Arena é a maior sala fechada do Reino Unido e uma das maiores da Europa, com capacidade para 21 mil pessoas.

01h53 A NBC, citando informações passadas pelas autoridades britânicas às autoridades norte-americanas, refere que se poderá tratar de bombista suicida.

01h48 O pacote suspeito, que a polícia fez explodir, era um conjunto de roupa abandonada. A informação foi confirmada pelas autoridades.

01h42 Explosão controlada vai ter lugar nos jardins da catedral de Manchester. A advertência foi feita pelas autoridades locais, indicando às pessoas por não se preocuparem por ouvirem a explosão que irá ter lugar.

01h40 Comunicado na íntegra da Manchester Arena:

“Podemos confirmar que houve um incidente enquanto as pessoas abandonavam o concerto de Ariana Grande na última noite.

O incidente aconteceu num local público fora do recinto.

Os nossos pensamentos e orações estão com as vítimas”.

01h38 Comunicado da polícia na íntegra:

“Pouco depois das 22h35, do dia 22 de maio de 2017, a polícia foi chamada na sequência de relatos de uma explosão no interior do Manchester Arena.

Até ao momento, foram confirmadas19 pessoas mortas e 50 outros feridos.

Neste momento, está a ser tratado como um incidente terrorista até que a polícia tenha informação contrária”

01h35 Resumo

Uma explosão na Manchester Arena fez pelo menos 19 mortos e 50 feridos. As autoridades estão a tratar o caso como “um possível incidente terrorista”.

A polícia metropolitana refere que a explosão terá acontecido no átrio de entrada da sala de espetáculos, enquanto a Manchester Arena assegura que ocorreu num “local público fora do recinto”

Quando tudo aconteceu, na sala de espetáculos tinha acabado um concerto da cantora norte-americana Ariana Grande, sendo que grande parte do público era composto por crianças e jovens. Pelo menos 50 crianças foram recolhidas pela polícia, pois estavam sem acompanhante, e levadas para um hotel nas imediações.

Várias testemunhas relatam que após o forte barulho, as pessoas começaram a correr em pânico.

01h32

01h22 Imagem do interior da arena, momentos depois do incidente.

REUTERS TV

01h13 A polícia confirma pelo menos 19 mortos e 50 feridos.

01h11 Nas redes sociais, são várias as partilhas de imagens nos momentos seguintes à explosão.

01h08 À semelhança do que já aconteceu em outras ocasiões, as pessoas de Manchester estão a oferecer abrigo a quem não consegue sair da cidade e regressar a casa. Com a hashtag #roomformanchester

01h04 “Ariana Grande tinha mesmo acabado a última música quando se ouviu um grande estrondo. Vi pessoas a correr e, instintivamente, comecei correr também”, referiu à BBC Sebastian Diaz, um estudante de Newcastle de 19 anos. “Acabámos num corredor que se revelou um beco sem saída. Foi assustador. Encontrei as portas principais e estavam pessoas a chorar por todo o lado”, acrescentou.

01h00 Segundo a BBC, as autoridades estão a tratar o caso como um “possível incidente terrorista”.

00h58 A estação ferroviária Vitória, com ligação à Arena, foi evacuada e todos os comboios cancelados, informou a empresa National Rail, através de um comunicado. “Os serviços de emergência estão a lidar com um incidente na Arena de Manchester. Uma vez que a (estão de) Manchester Victoria está localizada perto da Arena, a estação foi evacuada e todas as linhas encerradas”, adiantou a empresa.

No texto, foi adiantado que “os comboios são incapazes de ir para e partir de Manchester Victoria. Alguns comboios vão ser cancelados e vão partir ou chegar a estações alternativas. A perturbação deve continuar até ao final do dia”.

00h51 “Estava na fila da frente e pareceu-me que aconteceu bem lá atrás. Soou quase como um tiro, seria assim que descreveria. Foi muito barulhento. Olhava à minha volta e as pessoas baixavam-se e corriam para fora do edifício. Estava a ter um ataque de asma e em pânico. A polícia disse-nos que tínhamos de sair. As pessoas estavam a chorar”, contou Calvin Welsford de 18 anos à BBC.

00h46 O concerto que decorria tinha como público sobretudo crianças e jovens. As autoridades recolheram pelo menos 50 crianças sem acompanhante. Estão a ser levadas para um hotel nas imediações da arena.

00h41 A polícia dos transportes britânicos emitiu uma declaração em que esclarece que foi chamada a intervir “mediante relatos de uma explosão no átrio do Manchester Arena”

00h37 Ao local chegam várias unidades de resposta de emergência. Uma delas, da brigada anti explosivos.

00h34 Tim Farron, líder dos liberais democratas: “este é um chocante e horrível ataque dirigido contra crianças e jovens que estavam simplesmente a assistir ao concerto. A minha solidariedade está com as vítimas e com as famílias que perderam entes queridos assim como aqueles que estão desesperadamente à espera de notícias. Quero prestar tributo à coragem e dedicação dos serviços de emergência. Este é um ataque a pessoas inocentes e a nação está unida pela dor e determinação para permanecer erguida perante este deplorável ataque.”

00h29 As imagens mostram várias ambulâncias a dirigirem-se para o local.

00h22 Polícias armados estão a controlar as ruas em redor da arena e manter as pessoas afastadas do local.

00h15 Os serviços de emergência receberam indicações de que uma explosão terá ocorrido após o concerto. Segundo a National Rail, citada pelo “The Guardian”, todas as linhas com passagem pela estação de Manchester Vistoria estão encerradas.

00h05 Ainda pouco se sabe sobre o que aconteceu no interior da sala de espetáculos. Segundo várias testemunhas, citadas pela imprensa britânica, após o concerto, ouviu-se um barulho semelhante a uma explosão, cujo origem ainda não foi confirmada. As pessoas que se encontravam no local entraram em pânico.

00h “Existe um número de mortes e de outros feridos”, confirmaram as autoridades locais no Twitter. A polícia irá dar mais informações em breve e pede às pessoas para se afastarem da Manchester Arena.

23h55 A Manchester Arena foi evacuada esta segunda-feira à noite na sequência de um “grave incidente”. Ainda pouco se sabe sobre o que aconteceu na zona da sala de espetáculos, onde tinha terminado um concerto da cantora norte-americana Ariana Grande. Segundo várias testemunhas, citadas pela imprensa britânica, após o concerto, ouviu-se um barulho semelhante a uma explosão, cujo origem ainda não foi confirmada. As pessoas que se encontravam no local entraram em pânico.