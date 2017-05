Venezuela: Material de guerra confiscado em alfândegas aéreas do país

As autoridades venezuelanas anunciaram este domingo ter confiscado material de guerra em duas alfândegas que dizem que poderia vir a ser utilizado para gerar mais violência no país.

Segundo o Serviço Integrado de Administração Alfandegária e Tributária (SENIAT), as apreensões tiveram lugar nas alfândegas aéreas de Valência, Estado de Carabobo (centro do país), e em Maiquetía, a norte de Caracas.

"Aos que acreditam que, com violência, conseguem impedir que continuemos a fazer o que nos corresponde para evitar que material bélico entre no país, dizemos: Não conhecem o nosso empenho e constância", disse aos jornalistas o super-intendente alfandegário e tributário, José David Cabello Rondón.

Segundo o SENIAT foram confiscados antiácidos, embalagens com balotes, globos, macas de lona, capacetes, coletes, gotas para os olhos, dispositivos antimotim (capacetes, casacos, coletes de proteção, rolos, ferragens para braços e pernas). Também foram confiscados filtros e máscaras de gás, 'slingshots' (atiradeiras), 'kits' de primeiros socorros, óculos de segurança, megafones, materiais de hidratação, luvas, passa-montanhas, bolas de golfe e de 'paintball, rádio transmissores e estilingues (fisgas).

As confiscações tiveram lugar no âmbito de uma operação especial do Governo venezuelano, ordenada devido à crescente violência no país e à possibilidade de alguns materiais possam vir a ser usados para promover a violência.

O material confiscado está estimado em 300 milhões de bolívares fortes (aproximadamente 254 mil euros).

As autoridades venezuelanas acusam a oposição de estar a armar "grupos terroristas" e ordenaram fazer o reconhecimento físico e documental de toda a mercadoria que entre e saia do território venezuelano. Segundo José David Cabello Rondón, o material confiscado constitui uma demonstração do caráter induzido e artificial dos acontecimentos violentos que ocorrem no país.

Na Venezuela, as manifestações a favor e contra o Presidente Nicolás Maduro intensificaram-se desde 1 de abril último, depois de o Supremo Tribunal de Justiça (STJ), divulgar duas sentenças que limitavam a imunidade parlamentar e em que aquele organismo assumia as funções do parlamento. Entre queixas sobre o aumento da repressão, os opositores manifestam-se ainda contra a convocatória a uma Assembleia Constituinte, feita a 01 de maio último pelo Presidente Nicolás Maduro. Dados oficiais dão conta de que pelo menos 48 pessoas já morreram desde o início da crise.

Maduro acusa EUA de agredir Venezuela

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou este domingo o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, de agredir a Venezuela com ações "terroristas, violentas e desestabilizadoras", para "tomar o controlo político" do país.

Nicolás Maduro falava durante o programa radiofónico e televisivo "Os domingos com Maduro", transmitido de maneira simultânea e obrigatória pelas rádios e televisões do país, durante o qual insistiu que a comandar as forças violentas e a intolerância no país está "a mão imperialista de Donald Trump". "Donald Trump está metido nesta conspiração e agressão que tem como propósito tomar o controlo político da Venezuela, recolonizar a Venezuela", disse.

Nicolás Maduro denunciou ainda que está a aumentar uma campanha de terror, de parte de setores violentos da oposição, que procuram instaurar o caos para perpetuar um golpe de Estado continuado e destruir o seu Governo. "Não sou eu quem lhes deu uma espingarda, nem uma 'bomba molotov' [explosivo de fabricação caseira], nem sou eu quem lhes deu um capuz. Foi Júlio Borges [presidente do parlamento) quem lhes deu um capuz e uma espingarda. Eu dei-lhes um pentagrama, os recursos e vou continuar perseverando na cultura", disse.

No seu entender, há "uma direita fascista dominada pelo ódio e pela violência" que será derrotada e que conta com o apoio de Donald Trump, que, disse, "já tirou a máscara".

Para o Chefe de Estado a sua proposta de convocar uma Assembleia Constituinte "é um grande processo de renovação nacional, de mudança revolucionária, uma necessidade histórica para fazer uma mudança em paz, um grande consenso, um grande diálogo nacional".

Por outro lado, denunciou ainda que está em curso uma "operação mundial" para "chantagear artistas e desportistas venezuelanos, para que se pronunciem contra o seu Governo".

"Denuncio a operação mundial que há sobre importantes personalidades da arte e do mundo do desporto, uma operação dirigida pelos EUA, para pressionar desportistas e artistas famosos para que se pronunciem contra mim e sobre a situação da Venezuela", frisou.