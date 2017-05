Surpresa: Michael Moore tem um novo filme sobre Trump

Michael Moore está a preparar um novo documentário, centrado na eleição de Donald Trump como Presidente dos Estados Unidos da América. O realizador norte-americano volta à carga com “Fahrenheit 11/9”, um filme cujo conteúdo ainda não foi revelado mas que se espera ser bastante polémico. Com um título que remete para “Fahrenheit 9/11” (documentário de Moore sobre George W. Bush e a Invasão do Iraque) e para o dia seguinte à eleição de Trump (a 8 de novembro do último ano), o filme promete trazer novas polémicas para o centro do debate.

Depois de “Michael Moore in TrumpLand”, Michael Moore tem vindo a mostrar-se ainda mais duro no combate ao Republicano e às suas políticas e espera que “Fahrenheit 11/9” dê frutos. “Independentemente do que é revelado, ele continua de pé. Factos, realidade, cérebro não o conseguem derrotar. Mesmo quando ele se fere a si próprio, levanta-se no dia seguinte e continua a tweetar. Isso vai acabar tudo com este filme”, afirmou o realizador sobre o projeto.

O conteúdo de “Fahrenheit 11/9” ainda não é conhecido — Moore esteve a trabalhar no filme em segredo — mas será falado à margem do Festival de Cannes nos próximos dias. Bob and Harvey Weinstein, produtores do documentário que adquiriram os direitos do mesmo à escala mundial, estão na cidade francesa para apresentar o novo trabalho de Moore às principais distribuidoras. Sobre o caminho escolhido para a distribuição, Harvey Weinstein não abriu muito o jogo e limitou-se a explicar, em comunicado, que seria levado a uma “vasta audiência” e que “terá os planos de distribuição mais inovadores”. Para o produtor, que se mostra “entusiasmado por fazer parte desta revolução”, “hoje, mais que nunca, a fome por verdade de Michael é crucial”.