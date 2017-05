Pedro Sanchéz é novo secretário-geral do PSOE

O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) já confirmou a vitória de Pedro Sánchez nas primárias, este domingo. Os militantes do PSOE mostram assim a sua preferência por um líder que sempre se opôs a um governo de coligação com o Partido Popular, do primeiro-ministro Mariano Rajoy.

Recorde-se que nas duas últimos eleições legislativas, o PP venceu sempre mas sem maioria absoluta e Rajoy não conseguiu uma coligação que lhe garantisse maioria absoluta no parlamento, liderando atualmente um

Com 90,02% dos votos contados, o ex-líder do partido soma 49,77% dos votos (67.125 votos). Segue-se Susana Díaz, presidente da Junta da Andaluzia, com 40,18% (54.192 votos) e Francisco Javier “Patxi” López com 10,05% (13.543 votos)

Os dados estão a ser avançados pelo próprio PSOE. Os resultados finais deverão ser conhecidos antes das 23h locais (menos uma hora em Lisboa).

Coube aos 187.949 militantes eleger o novo secretário-geral do partido. Uma votação com participação histórica. Segundo o El Mundo, às 14h de hoje já tinham votado 51% dos militantes do partido– quase mais 20 pontos percentuais do que em 2014, à mesma hora.

As urnas abriram este domingo às 10h locais e fecharam às 20h (19h em Portugal) — nas Canárias podia-se votar até às 21h.

