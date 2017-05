EUA e Arábia Saudita acusam Irão, o “ponta de lança do terrorismo mundial”

“O regime iraniano tem sido o ponta de lança do terrorismo mundial desde a revolução de [Ayatollah Ruhollah] Khomeini” em 1979. Foi este o ataque violento que o rei Salman, da Arábia Saudita, lançou este domingo contra o Irão, na abertura da cimeira entre os países muçulmanos e os Estados Unidos (EUA), que decorre em Riade, noticiam a Reuters e a AFP. “Nós não conhecíamos o terrorismo e o extremismo até que estalou a revolução de Khomeini.”

Sublinhando que a primeira responsabilidade das nações é “manterem-se unidas para combater as forças do mal e do extremismo, onde quer que estejam”, o rei Salman garante que o seu país não será “condescendente” com aqueles que “financiam o terrorismo, em qualquer que seja a sua forma ou meio”.

A Arábia Saudita reforçou ainda a sua determinação para “eliminar o grupo Estado Islâmico [Daesh] e todas as organizações terroristas, qualquer que seja a religião, confissão ou ideologia”.

As palavras do rei Salman foram proferidas na abertura da cimeira entre os países muçulmanos e os Estados Unidos (EUA), cujo Presidente apelou à luta contra o extremismo islâmico. Recorde-se que os Estados Unidos e a Arábia Saudita anunciaram este sábado um acordo militar de venda de armamento a Riade no valor de 110 mil milhões de dólares (98,2 mil milhões de euros).

Trump pede aos países para que se unam “para isolar o Irão”

No seu discurso este domingo, Donald Trump, também apontou o dedo ao Irão na cimeira com os 55 líderes muçulmanos em Riade. “Tudo o que está a acontecer na Síria é culpa do regime iraniano”, disse, acusando o país de apoiar os “crimes indescritíveis” do Presidente sírio, Bashar al-Assad. E apelou aos países para “trabalharem para isolar o Irão e privá-lo dos fundos que financiam o terrorismo”.

O Presidente dos EUA acrescentou ainda: “Esta não é uma batalha entre diferentes religiões ou civilizações”, mas “uma batalha entre criminosos bárbaros que tentam aniquilar a vida humana e gente boa de todas as religiões que tenha protegê-la”.

Num discurso focado na erradicação do terrorismo, sublinhou que aqueles que mais sofrem com “a agressão iraniana” na Síria são os iranianos, que suportam “dificuldades e desespero pela procura irresponsável dos seus líderes de conflito e de terror”. Realçando que o objetivo não é “dar lições” nem “dizer aos outros como devem viver”, adianta que os Estados Unidos querem “oferecer uma parceria” e estabelecer uma “coligaçõe de nações” no Médio Oriente para erradicar o terrorismo.

Teerão acusa Riade de patrocinar o extremismo islâmico

O Irão rejeita as acusações, considerando que refletem “ignorância sobre o Irão”, nas palavras do vice-chefe do Estado Maior das Forças Armadas do Irão, o brigadeiro general Masoud Jazayeri, em resposta a afirmações recentes do secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, que pediu recentemente ao país para acabar com o programa de mísseis balísticos de Teerão e aquilo que considera ser uma “rede de terrorismo”.

Num editorial publicado este domingo pelo ministro dos negócios estrangeiros iraniano, o país rival da Arábia Saudita deixou um 'conselho' aos Estados Unidos: discutir com Riade formas de evitar outro ataque como o que ocorreu a 11 de setembro de 2001.

“[Trump] deve estabelecer um diálogo com eles sobre as formas de evitar que os terroristas e takfiris continuem a atear fogo na região e a repetir os ataques do 11 de setembro”, escreveu Mohammad Javad Zarif no site “Al Araby Al-Jadeed”.

Teerão acusa Riade de patrocinar o extremismo islâmico no Médio Oriente, através de uma visão rigorosa do Islão que fomenta o fundamentalismo sunita, e de ter responsabilidade nos ataques do 11 de setembro. A Arábia Saudita rejeita as acusações.