Dupla explosão mata pelo menos 21 insurgentes numa província da Síria

Um duplo atentado contra a base de uma das principais fações islâmicas na Síria, na província de Idlib, norte do país, matou hoje pelo menos 21 elementos deste grupo insurgente ultraconservador, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos.

As duas explosões atingiram o quartel do Movimento Islâmico Livre Ahrar al-Sham, na zona de Rugan, situada a 11 quilómetros da cidade de Saraqueb, na província de Idlib, de acordo com o observatório, que tem sede na Grã-Bretanha.

O norte de Idlib é um reduto da oposição, mas é um grupo ligado à Al-Qaida que tem a maior influência e está contra o Ahrar al-Sham, o grupo ultraconservador alvo do ataque, também conhecido como "Sham-Livre", a quem pertenciam os 21 mortos, incluindo um líder local.

Os confrontos entre os dois grupos foram desencadeados no início deste ano devido à pressão para que os rebeldes participem nas negociações apoiadas pela Rússia para que haja um cessar-fogo no país.. Até agora, o duplo atentado ainda não foi reivindicado.