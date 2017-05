Quase 20 civis foram executados na Síria pelo Daesh

O grupo extremista autoproclamado Estado Islâmico (Daesh) executou na noite de sexta-feira 19 civis, entre os quais duas mulheres e duas crianças, na vila de Jazrat al-Boushams, na província de Deir Ezzor. As vítimas foram assassinadas com duas balas na cabeça e depois queimadas.

“Alguns foram cercados na rua antes de serem mortos e outros foram executados nas suas casas”, contou à AFP o diretor do Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), Rami Abdel Rahman. De acordo com a agência Reuters, o OSDH divulgou um vídeo onde se veem dezenas de corpos das vítimas do Daesh.

Segundo Abdel Rahman, os jiadistas raptaram ainda três combatentes que participavam numa operação da aliança das Forças Democráticas Sírias, liderada pelos Estados Unidos.

Controlada por forças anti-jiadistas, Jazrat al-Boushams fica na província de Deir Ezzor e perto da província de Raqqa, amplamente controladas pelos combatentes do Daesh.

Também na quinta-feira, mais de 50 pessoas foram mortas num ataque a duas vilas controladas pelas forças sírias na província de Hama. No dia seguinte o secretário da Defesa norte-americano, Jim Mattis, assegurou que o Presidente Donald Trump dera ordens para “aniquilar” o Daesh na Síria.