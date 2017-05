Presidente reeleito diz que Irão escolheu a via do “entendimento com o mundo”

O presidente do Irão, Hassan Rohani, reeleito para um segundo mandato de quatro anos, considerou este sábado que os iranianos escolheram a via do "entendimento com o mundo" e recusaram um regresso a um passado de isolamento internacional.

"A mensagem do nosso povo foi claramente expressada", disse, numa intervenção transmitida pela televisão, Hassan Rohani, reeleito na sexta-feira à primeira volta com 57% dos votos.

Rohani, um clérigo moderado, conseguiu quebrar o isolamento do país e foi sob a sua gestão que, em 2015, o Irão concluiu um acordo nuclear com as potências internacionais.

"O povo iraniano escolheu a via do entendimento com o mundo, longe do extremismo. Quer viver em paz e amizade com o resto do mundo, mas não aceita a ameaça e a humilhação. É a principal mensagem que quer que o mundo ouça", afirmou. Com o seu voto, o povo iraniano "declarou aos países vizinhos e a toda a região que o caminho para a segurança é o reforço da democracia, e não o apoio de potências estrangeiras", acrescentou.

Numa alusão aos conservadores, sem contudo nomear o seu principal adversário, Ebrahim Raissi, o presidente afirmou que os iranianos "disseram não aos que queriam voltar para trás".

Rohani apresentou-se como presidente de "todos os iranianos". Apoiado na campanha por destacadas personalidades reformadoras, Rohani agradeceu nesta intervenção o apelo ao voto na sua candidatura feito pelo ex-presidente Mohammad Khatami.