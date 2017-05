Presidente brasileiro não se demite

Temer invocou uma notícia publicada este sábado pela Folha de São Paulo, segundo a qual uma perícia à gravação que supostamente o incrimina “constatou que houve edição no áudio da minha conversa com Joesley Batista. Essa gravação clandestina foi manipulada e adulterada com objetivos nitidamente subterrâneos e incluída no inquérito sem a devida e adequada averiguação”, o que “levou muitas pessoas ao engano e trouxe uma grave crise ao Brasil. Por isso, no dia de hoje, estamos entrando em competição no supremo Tribunal Federal para suspender o inquérito até que seja verificada a autorização da gravação clandestina.”

Notícia em desenvolvimento