Irão: Hassan Rouhani à frente nas presidenciais

O Presidente iraniano e candidato, o moderado Hassan Rouhani, lidera nas presidenciais, à frente do principal rival, o clérigo conservador Ebrahim Raisi, segundo resultados preliminares hoje anunciados. A Comissão Eleitoral anunciou que Rouhani recebeu mais de 14,6 milhões de votos dos cerca 26 milhões contabilizados até agora. Segundo o Ministério da Administração Interna a participação nas eleições foi acima de 70%. As urnas para as eleições no Irão fecharam na sexta-feira à noite várias horas depois do previsto, após as autoridades decidirem alargar o horário de votação devido à elevada participação dos eleitores. O ministro da Administração Interna foi encarregado de divulgar os resultados definitivos, esperados esta manhã. Mais de 56 milhões de iranianos estavam inscritos para votar nas eleições de hoje, para eleger o Presidente da República e também os representantes dos Conselhos Municipais.