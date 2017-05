Casa Branca prepara-se para possível destituição de Trump

CNN avançou que os advogados da Casa Branca começaram esta semana a preparar-se para um processo de destituição do Presidente

Os advogados da Casa Branca começaram esta semana a preparar-se para um processo de destituição do Presidente, apesar de esta ser ainda uma possibilidade remota, segundo o canal de televisão CNN.

O início do processo depende de um voto maioritário na Câmara dos Representantes, que é dominada pelos republicanos que, por agora, se mantêm fiéis ao Presidente Donald Trump, apesar das investigações que ensombram os seus primeiros meses na Casa Branca.

Segundo o canal norte-americano, que cita duas pessoas com conhecimento direto destas consultas legais, Trump está convencido que tem a confiança dos republicanos.

Apesar disso, os advogados da Casa Branca consultaram esta semana especialistas em processos de destituição para perceber melhor como um eventual `impeachment` decorreria.

Alguns democratas já falam abertamente de dar início ao processo de destituição, desde o despedimento, na semana passada, no então diretor do FBI, James Comey, que liderava a investigação sobre alegadas ligações entre a campanha de Trump e o Kremlin.

No entanto, apenas um congressista republicano, Justin Amash, se mostrou favorável a tal.

Uma vez aberto o processo, por voto maioritário da Câmara Baixa, que culmina com a saída forçada do chefe do Governo, é necessário o voto de dois terços do Senado, que atualmente é também controlado por uma maioria conservadora.

O Congresso iniciou, mas nunca terminou, a destituição dos presidentes Andrew Johnson (1865-1869) e Bill Clinton (1993-2001), enquanto a possibilidade de um processo de destituição forçou a demissão de Richard Nixon em 1974.