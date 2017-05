Trump alivia sanções ao Irão apesar das críticas ao "pior acordo de sempre"

A Casa Branca expandiu o alívio das sanções ao Irão apesar de Donald Trump ter passado meses a criticar o acordo que a administração Obama e outras cinco potências mundiais alcançaram com o país em 2015 para controlar e limitar o seu programa nuclear.

O alívio das sanções é uma parte crucial daquele que o atual Presidente chegou a classificar como "o pior acordo de sempre". Apesar do passo, o Tesouro norte-americano emitiu novas sanções contra indivíduos específicos do Irão e contra empresas chinesas por ligações a esse programa militar iraniano. Por causa disso, as empresas norte-americanas continuam proibidas de negociar com o Irão para já.

Sob o acordo alargado esta quarta-feira pelo atual governo, Teerão comprometeu-se a restringir as suas atividades nucleares, a reduzir a quantidade de urânio enriquecido e a produção de plutónio e a autorizar o acesso de inspetores independentes às suas infraestruturas.

As novas sanções têm como alvos dois oficiais do Ministério da Defesa iraniano e fornecedores de equipamentos de mísseis, no que os media dizem ter surgido em retaliação ao recente teste de míssil executado pelas autoridades iranianas e ao apoio de Teerão ao Presidente da Síria, Bashar al-Assad.

Os cidadãos e entidades dos EUA passam assim a estar proibidos de fazer negócio com as pessoas e as empresas envolvidas. Pelo contrário, a Casa Branca não avançou para já com a renovação das sanções mais abrangentes que a anterior administração aprovou contra o Irão — sanções que não são permanentes e que vão expirar esta semana.

Esta é a primeira vez que Donald Trump é forçado a lidar com esta questão, depois de Barack Obama ter renovado o acordo nuclear com o Irão pouco antes de abandonar a Casa Branca. Trump tem repetido avisos a Teerão por causa da sua atividade de mísseis desde que chegou ao poder, depois de, durante a campanha eleitoral, ter chegado a garantir que a sua "prioridade número um" caso fosse eleito seria "desmantelar o desastroso acordo".

Para as nações que firmaram esse tratado, entre elas a China, a Rússia e o Reino Unido, esta é a melhor forma de impedir que o país desenvolva armas nucleares. Desde a tomada de posse de Trump, a administração tem certificado o Congresso de que Teerão está a respeitar o acordo (algo que o governo tem de fazer a cada 90 dias). Apesar disso, em abril o Presidente ordenou que o acordo fosse revisto e o Secretário de Estado, Rex Tillerson, sublinhou que o Irão "continua a ser um Estado patrocinador de terrorismo, através de inúmeras plataformas e métodos", com o intuito de "desestabilizar o Médio Oriente".