“Não renunciarei, repito, não renunciarei”: Temer fica, dois ministros saem

Michael Temer não irá sair da presidência do Brasil. “Não renunciarei”, confirmou perante os jornalistas em conferência de imprensa esta quinta-feira à tarde no Palácio do Planalto, na cidade de Brasília.

“Nada tenho a esconder. Sempre honrei o meu nome e nunca autorizei que fosse usado indevidamente. Não renunciarei, repito, não renunciarei.Em nenhum momento autorizei que pagassem a quem quer que seja para que ficasse calado. Não comprei o silêncio de ninguém. Sei o que fiz e sei que os meus atos são corretos”, disse o Presidente. “O meu compromisso é com o Brasil e só esse compromisso me guiará”, conclui.

Na terça-feira ao final da tarde, “O Globo” divulgou uma gravação feita pelos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da JBS (maior empresa de carnes do país), em que Temer concorda com o pagamento do silêncio de Eduardo Cunha – preso desde agosto no âmbito da Lava Jato e considerado um dos arquitetos da destituição de Dilma Rousseff . Apesar de confirmar o encontro, Temer disse que “jamais solicitou pagamentos para obter o silêncio de Cunha”.

A confirmar-se a gravação, que está nas mãos do Ministério Público, pode configurar crime de obstrução à justiça e permitir abrir um processo de destituição por crime de responsabilidade, salientam os especialistas jurídicos.

“Caso se confirme a conversa, há três cenários possíveis: abertura de processo de destituição no Supremo Tribunal por crime de responsabilidade; renúncia; ou processos-crime simples junto no STF”, explica Óscar Vilhena Vieira, diretor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas.

A divulgação da conversa com o dono da JBS surge a poucas semanas de o Supremo Tribunal Eleitoral começar a julgar as ilegalidades da campanha Dilma -Temer, onde é pedida a destituição do atual presidente.

“O meu Governo viveu esta semana o melhor e o pior momento: os dados de criação de emprego e a queda da inflação criaram condições para um país melhor. Houve contudo a revelação de uma conversa gravada clandestinamente que trouxe de volta o fantasma de crise política”, disse Temer esta quinta-feira.