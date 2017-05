Reino Unido continuará a partilhar informações secretas com os EUA

A primeira-ministra britânica dfeende que trabalhar com os Estados Unidos no combate à ameaça terrorista é um “elemento importante” para garantir a segurança nacional

A primeira-ministra britânica afirmou esta quarta-feira que continuará a partilhar dados secretos com os Estados Unidos, apesar da revelação de que o presidente Donald Trump passou informações confidenciais à Rússia.

Theresa May parece, assim, manter intacta a relação de confiança entre os dois países. “Continuaremos a trabalhar juntos e confiamos que essa relação nos permite estar mais seguros”, sublinhou.

Para a primeira-ministra, trabalhar com os Estados Unidos no combate à ameaça terrorista é um “elemento importante” para garantir a segurança nacional do Reino Unido.